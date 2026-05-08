Muere un agente de la Guardia Civil de Teruel tras una colisión durante la persecución de una narcolancha en Huelva

La Guardia Civil ha informado este viernes del fallecimiento de dos agentes en acto de servicio tras la colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo mientras participaban en una persecución a una narcolancha en aguas próximas a la costa de Huelva. El primero de los agentes era natural de la localidad aragonesa de Teruel y llevaba alrededor de tres décadas destinado en el Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Huelva.

La actuación se ha desarrollado a unas 80 millas de las costas onubenses.

En el mismo operativo resultaron heridos otros dos componentes del Cuerpo, que según las últimas informaciones, presentan lesiones graves. Según las fuentes consultadas por este periódico, entre los heridos graves se encuentran un cabo y un capitán.

La Guardia Civil trabaja ahora para remolcar las dos embarcaciones afectadas por el siniestro, que se encuentran a 70 millas de la costa onubense.

La gravedad de estos hechos ha obligado al presidente de la Junta de Andalucía y candidato popular en las elecciones andaluzas del 17 de mayo, Juanma Moreno, a cancelar sus actos de campaña previstos para la tarde de este viernes.

El recuerdo de la tragedia de Barbate

El suceso vuelve a poner el foco sobre la peligrosidad de las actuaciones contra el narcotráfico en el mar y la falta de medios del cuerpo. La tragedia recuerda inevitablemente a lo ocurrido en Barbate en febrero de 2024, cuando una narcolancha embistió a una embarcación de la Guardia Civil y causó la muerte de dos agentes y dos heridos graves. En esta ocasión, el siniestro se produjo también en plena intervención contra este tipo de embarcaciones, en un nuevo episodio marcado por la violencia y el riesgo extremo que asumen los efectivos del Cuerpo.

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La Guardia Civil ha lamentado públicamente la muerte de su compañero y ha trasladado su apoyo a los heridos, deseándoles una pronta recuperación. El comunicado oficial ha recordado que el siniestro se produjo en plena intervención contra el narcotráfico en el litoral onubense.