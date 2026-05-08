Multas de 1.080 euros por una pelea en el bar 'Jaimito' de Zaragoza

Un padre, C. Z. V., y su hijo, C. Z. C., aceptaron ayer sendas multas de 1.080 euros por participar en una pelea en un bar de la calle Bélgica, en el bar 'Jaimito', en el que resultó herido un varón a quien propinaron varios puñetazos y golpearon en la cabeza con una silla. Es un delito de lesiones que ambos, ecuatorianos de 55 y 30 años de edad, reconocieron en la vista que se celebró en la Ciudad de la Justicia, donde se acordó el pago de una multa de seis euros al día durante seis meses además de la indemnización a la víctima, 350 euros que ya habían abonado antes de la vista.

Así se desprende del acuerdo suscrito entre el ministerio fiscal, la acusación particular y la defensa ejercida por la abogada Soraya Laborda. Inicialmente, la Fiscalía solicitaba una pena de dos años de cárcel por unos hechos que tuvieron lugar sobre las 19.45 horas del 13 de abril de 2025. En el bar 'Jaimito' se inició una discusión entre los dos acusados y otros clientes del establecimiento, lo que derivó en un enfrentamiento físico en el que participaron todos ellos según consta en el escrito de acusación del ministerio público.

"Comenzaron a golpearse haciendo un uso inadecuado de la fuerza, intercambiándose puñetazos y arrojándose sillas que les ocasionaron lesiones mutuas entre todos ellos", expone este documento, con el que mostraron su conformidad los dos acusados. En el transcurso de la pelea, además, actuaron de manera conjunta para agredir a un varón, a quien propinaron puñetazos y golpearon en la cabeza con una silla. Por estos hechos se vio obligada a intervenir la Policía.