Roban 2.500 euros en herramientas de un taller de Delicias

Dos taladros atornilladores, un cepillo eléctrico, una caladora, una lijadora, una radial y una multifunción. Son siete herramientas valoradas en unos 2.500 euros, el roto que en los últimos días le han hecho a un comerciante del barrio de Delicias, un autónomo que en la calle Domingo Rahm (24) tiene su taller, 'Puertas Padral'. Y, cómo no, a golpe de alcantarilla. Lo que no sabe David, su propietario, es el día en el que se cometió el robo, ya que regresó el miércoles al local después de que no hiciera desde el pasado viernes. Y entonces se encontró con todo el "destrozo"...

"Primero forzaron la persiana. Entraron por el agujero del cristal, en principio con la tapa de una alcantarilla porque había muchas manchas en el cristal, y se me llevaron unas herramientas que cuestan una pasta. Y me lo han revuelto todo", explicó ayer a este diario su propietario, quien está a la espera de poner la denuncia una vez que recibe los números de serie de las herramientas sustraídas. En cualquier caso, desde Policía Científica ya han realizado la inspección del local, "irían con guantes porque no han encontrado huellas" según comentó David.

"Me dio ayer (por el miércoles) por pasar por el taller porque había visto lo de los robos en el barrio y me encontré las luces echadas", relató el propietario de 'Puertas Padral' sobre la forma en la que fue conocedor del robo. "Hace muchísimos años que no tengo dinero en efectivo porque el barrio está como está. Me han hecho polvo, pierdes un día porque no puedes ir a montar y te da ese coraje de que tengan que venir a por nosotros. Nunca en la vida me habían robado", continuó.