Buscan a un vecino de La Muela desaparecido desde el viernes por la noche
Steven es un joven de 17 años
Zaragoza
Un vecino de La Muela, Steven, permanece desaparecido desde ayer por la noche cuando se desplazó a Zaragoza. Es un joven de 17 años. En el caso de disponer de información sobre su paradero, se han facilitado dos números de teléfono de la familia: 627494252 y 640737224.
Este sábado, precisamente, se ha suspendido el partido de fútbol que iba a jugar con su equipo en categoría Juvenil.
- Adiós a la baliza v-16: la enmienda por la que su uso es 'opcional' y 'vuelta a los triángulos' y 'chalecos
- La aparición de restos medievales afecta a una promoción de lujo en el centro de Zaragoza
- Amaral: 'Lo ha intentado con fuerza, pero, y está mal que lo digamos nosotros, la canción levanta la serie
- La conjura empezó en Salamanca: lo que diga Mariona
- Dos detenidos por un homicidio en La Almunia de Doña Godina
- Un denunciante del caso Forestalia se incorpora al Gobierno de Aragón como director general de Medio Natural
- David Navarro no cita a Guti para el partido ante el Valladolid
- PP y Vox rompen en Aragón con una tradición de 40 años y participarán en las sesiones de control a su propio Gobierno