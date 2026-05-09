Buscan a un vecino de La Muela desaparecido desde el viernes por la noche

Un vecino de La Muela, Steven, permanece desaparecido desde ayer por la noche cuando se desplazó a Zaragoza. Es un joven de 17 años. En el caso de disponer de información sobre su paradero, se han facilitado dos números de teléfono de la familia: 627494252 y 640737224.

Este sábado, precisamente, se ha suspendido el partido de fútbol que iba a jugar con su equipo en categoría Juvenil.