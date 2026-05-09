Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Homicidio La AlmuniaFernando SimónDeudas Jesús MorteSucesos AragónPrevia Real ZaragozaPastelería Tolosana
instagramlinkedin

Buscan a un vecino de La Muela desaparecido desde el viernes por la noche

Steven es un joven de 17 años

Steven es un joven vecino de La Muela que permanece desaparecido desde ayer por la noche.

Steven es un joven vecino de La Muela que permanece desaparecido desde ayer por la noche. / SERVICIO ESPECIAL

A. T. B.

Zaragoza

Un vecino de La Muela, Steven, permanece desaparecido desde ayer por la noche cuando se desplazó a Zaragoza. Es un joven de 17 años. En el caso de disponer de información sobre su paradero, se han facilitado dos números de teléfono de la familia: 627494252 y 640737224.

Este sábado, precisamente, se ha suspendido el partido de fútbol que iba a jugar con su equipo en categoría Juvenil.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents