Dos ladrones confunden al dueño de un bar del Actur con la Policía secreta
Los dos detenidos frenaron su huida cuando el propietario del negocio perjudicado les dio el alto en la avenida José Atarés
Desde el barrio de Delicias a cruzar la ciudad hasta Las Fuentes y extenderse los robos a otros barrios como La Almozara... y también el Actur. Un restaurante situado junto al Spa de Ranillas, el restaurante 'Bámbola', sufrió el miércoles por la noche la visita de tres ladrones, a dos de los cuales pudo interceptar el mismo propietario del negocio cuando se daban a la fuga por la avenida José Atarés. Y es que el hostelero observó a los cacos a través de las cámaras, lo que le permitió identificarles e interceptarles hasta la llegada de la Policía. Por eso pudieron recuperar el dinero en efectivo que se habían llevado de la caja registradora y del bote de los camareros, aproximadamente, unos 400 euros.
"Desde casa vi por las cámaras que había gente husmeando en la terraza, me saltó el sensor de movimiento, y bajé con un amigo. Antes de llegar me llamó la Policía para decirme que habían entrado al bar. Iban vestidos bastante llamativos y les dimos el alto por la avenida José Atarés. Nos debieron de confundir con que éramos policías de la secreta. Llevaban todo encima", explicó ayer a este diario su propietario, Óscar, quien relató que los ladrones reventaron el cristal de la puerta a pedradas y patadas. "Dale más fuerte", se les escucha decir cuando intentan violentar el cristal.
Porque el establecimiento cuenta con cámaras de videovigilancia, las cuales se van a incrementar en número para reforzar la seguridad. "Qué remeido: más cámaras, más sensores, más disuasión...", lamentó ayer Óscar, quien interpuso la denuncia en la comisaría de Actur-Rey Fernando por su cercanía. Precisamente, en estas mismas dependencias policiales se personó un testigo de los hechos para informar de lo que había pasado.
A las 23.00 horas de este miércoles 6 de mayo tuvieron lugar los hechos, que se saldaron con la detención de un joven de 18 años y de un menor de edad por un delito de robo con fuerza en las cosas. "Entraron directamente a la barra y arrancaron el cajón, que luego me lo entregaron destrozado", relató Óscar, para quien los autores emplearon una gran fuerza pues se trataba de un doble cristal. Estos días siente "impotencia".
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