Dos ladrones confunden al dueño de un bar del Actur con la Policía secreta

Desde el barrio de Delicias a cruzar la ciudad hasta Las Fuentes y extenderse los robos a otros barrios como La Almozara... y también el Actur. Un restaurante situado junto al Spa de Ranillas, el restaurante 'Bámbola', sufrió el miércoles por la noche la visita de tres ladrones, a dos de los cuales pudo interceptar el mismo propietario del negocio cuando se daban a la fuga por la avenida José Atarés. Y es que el hostelero observó a los cacos a través de las cámaras, lo que le permitió identificarles e interceptarles hasta la llegada de la Policía. Por eso pudieron recuperar el dinero en efectivo que se habían llevado de la caja registradora y del bote de los camareros, aproximadamente, unos 400 euros.

"Desde casa vi por las cámaras que había gente husmeando en la terraza, me saltó el sensor de movimiento, y bajé con un amigo. Antes de llegar me llamó la Policía para decirme que habían entrado al bar. Iban vestidos bastante llamativos y les dimos el alto por la avenida José Atarés. Nos debieron de confundir con que éramos policías de la secreta. Llevaban todo encima", explicó ayer a este diario su propietario, Óscar, quien relató que los ladrones reventaron el cristal de la puerta a pedradas y patadas. "Dale más fuerte", se les escucha decir cuando intentan violentar el cristal.

Porque el establecimiento cuenta con cámaras de videovigilancia, las cuales se van a incrementar en número para reforzar la seguridad. "Qué remeido: más cámaras, más sensores, más disuasión...", lamentó ayer Óscar, quien interpuso la denuncia en la comisaría de Actur-Rey Fernando por su cercanía. Precisamente, en estas mismas dependencias policiales se personó un testigo de los hechos para informar de lo que había pasado.

A las 23.00 horas de este miércoles 6 de mayo tuvieron lugar los hechos, que se saldaron con la detención de un joven de 18 años y de un menor de edad por un delito de robo con fuerza en las cosas. "Entraron directamente a la barra y arrancaron el cajón, que luego me lo entregaron destrozado", relató Óscar, para quien los autores emplearon una gran fuerza pues se trataba de un doble cristal. Estos días siente "impotencia".