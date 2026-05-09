La detenida por matar a su exnovio en La Almunia enseñó el cadáver a una conocida

Andrea cometió un error: llevó a una conocida hasta una caseta en la que ella y su actual pareja habían dado muerte a su exnovio en La Almunia de Doña Godina. Y, de esta forma, Andrea se lo puso en bandeja a la Guardia Civil. Porque su conocida actuó de buena fe y el martes por la noche se trasladó al puesto del Instituto Armado para comunicar a los agentes lo que había visto: un hombre muerto en una caseta de campo. Pero, a la llegada de los agentes, ya no se encontró ese cadáver. Y es que Andrea y su pareja se habían encargado de mover el cuerpo a una zona cercana hasta que, 48 horas después, un perro pudo localizarlo cuando, solo un poco antes, se había detenido a ambos en la estación de autobuses de Zaragoza.

Desde la noche del martes hasta ayer por la mañana, en el Equipo Territorial de Policía Judicial se llevó a cabo un trabajo de lo más discreto para evitar que la investigación se pudiera venir abajo. En estas más de 48 horas pudieron comprobar, efectivamente, el abundante rastro de sangre que había en el lugar en el que se había cometido el crimen. Y, al tener dificultades para hallar el cadáver, se solicitó el refurzo del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) y del Servicio Cinológico.

GUARDIA CIVIL

Hasta que ayer por la mañana se pudo localizar el cuerpo semienterrado en un paraje próximo a esta caseta, un poco después de que la Guardia Civil detuviera a Andrea, de 33 años, y a su actual pareja, de 35 años, en la Estación Delicias cuando iban a fugarse a su país de origen: Rumanía. De esta forma se practicaron las dos diligencias más importantes, la detención y el hallazgo del cadáver, cuyo levantamiento autorizó la titular de la Plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Almunia de Doña Godina, precisamente, el mismo órgano judicial que dirigirá las pesquisas al encontrarse en funciones de guardia cuando se tuvo conocimiento de los hechos en la noche de este martes día 6 de marzo.

Porque el aviso lo dio entonces una conocida de la víctima, a quien Andrea le había transmitido que ella y su nueva pareja habían matado a su anterior pareja. Y no solo se lo dijo de palabra. También le acompañó a una caseta de campo para que pudiera comprobarlo en persona. Allí yacía el difunto. Por el momento, Policía Judicial continúa instruyendo el atestado mientras los dos detenidos permanecen en calabozos.