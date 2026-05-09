La Guardia Civil de Aragón recibe las primeras instrucciones contra el hantavirus

El hantavirus, por el momento, no ha llegado a Aragón. Pero, aun así, la Dirección General de la Guardia Civil ha remitido esta semana una circular a los puestos y a las unidades de la comunidad a través de la cual les ha transmitido las primeras instrucciones ante esta "alerta sanitaria". A los agentes, de hecho, les insta a tener una actuación "proactiva" y basada en el "principio de precaución", por lo que se hace obligatoria la coordinación con la UCO NRBQ -una unidad de élite- ante cualquier escenario que exceda el contacto ambiental rutinario, "garantizando así la seguridad del personal" y "evitando que los agentes se conviertan en vectores de transmisión" según expone el informe al que ha tenido acceso este diario.

Es un informe en el que se desarrolla el protocolo de actuación ante la llegada del buque a territorio español, el cual se ejecutará en la madrugada de este domingo. Y más allá de las Islas Canarias, a nivel nacional y por ende Aragón, se detallan medidas de protección individual ante la sospecha o previsión de cualquier otro servicio que implique un contacto directo con personas contagiadas o en cuarentena. Por ejemplo, la comunicación inmediata con la UCO NRBQ, la solicitud de asesoramiento técnico y la coordinación de medios. Es decir: "evaluar si la intervención requiera que la NRBQ lidere la entrada o el manejo de la escena para minimizar la exposición de las unidades de Seguridad Ciudadana".

"Vectores de transmisión"

Lo que se pretende con este protocolo de actuación es que los agentes no se conviertan en "vectores de transmisión" del hantavirus, para lo cual también se han dado unas directrices a los servicios de patrulla ordinaria en el caso de detectarse a una persona con sintomatología compatible. Entre las medidas se detalla "aislamiento y distancia", "uso de EPI" y "aviso de alerta". "Notificar a la Central (COS) para que se establezca el enlace con la UCO NRBQ y los servicios sanitarios de emergencia, evitando el traslado del sospechoso en vehículos patrulla convencionales sin la debida protección", obliga.

En esta misma circular también se detallan los síntomas del hantavirus: fiebre alta, dolores musculares y cefaleas hasta progresar "rápidamente" a insuficiencia respiratoria. "El presente informe pretende reducir el riesgo biológico para los miembros de la Guardia Civil en actuaciones que impliquen intervenciones con personas sospechosas de padecer infección por hantavirus. El principal riesgo se centra en la inhalación de aerosoles contaminados por excretas (orina, heces) y saliva de roedores en ambientes cerrados o con acumulación de polvo. La exposición suele ocurrir durante actividades como la limpieza de edificios con roedores, en zonas poco ventiladas, aunque también puede ocurrir durante actividades rutinarias en área de alta infestación", analiza el informe elaborado por la UCO NRBQ.