Sorprendido un ladrón con latas de cerveza y de bonito en un 'Martín Martín' de Delicias

En la tienda 'Martín Martín' de la avenida Madrid (175), en el barrio de Delicias, no guardan dinero en efectivo. Aún así, un ladrón forzó en la madrugada de este jueves día 7 de mayo la persiana del comercio para husmear en su interior. Y, al comprobar que en la caja no había ni billetes ni monedas, se negó a salir de allí con las manos vacías. Así que sacó tres latas de bonito del almacén y fue cargando una bolsa con latas de cerveza de la nevera hasta que la Policía le sorprendió con las manos en la masa. Por eso se le detuvo por un delito de robo con fuerza en las cosas... y por otro en tentativa al intentar acceder poco antes a un asador de pollos de la calle Julián Sanz Ibáñez.

"Debió subir la persiana a mano, saltó la alarma y se personó aquí la Policía. Le pillaron dentro. Había una bolsa llena de latas de cerveza y entró hasta el almacén, que se preparó tres latas de bonito. El cajón estaba revuelto, pero las cajas estaban vacías completamente", explicó ayer a este diario una de las trabajadoras del establecimiento, situado en frente de la plaza Huesca. "Al abrir no sabía lo que había pasado. Vi que la Policía había dejado una nota, les llamé y me dijeron que hiciera la apertura (de la tienda) como de normal", continuó esta misma empleada.

Sistema de seguridad

Son unos hechos que tuvieron lugar sobre las 03.00 horas de este jueves día 7 de mayo y que se denunciaron ese mismo día al mismo tiempo que los investigadores adscritos al Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Delicias instruían el atestado, en el cual también se hicieron constar las imágenes que captaron las cámaras de videovigilancia del establecimiento. Porque el local cuenta con un sistema de seguridad que funcionó a la perfección, ya que la alarma avisó a la Policía y de inmediato se personó allí una dotación de la Brigada de Seguridad Ciudadana.

Solo unos minutos antes, en torno a las 02.30 horas, este mismo ladrón había intentado robar en un asador de pollos, 'El Dorado', situado en la calle Julián Sanz Ibáñez. "Primero lo intentó aquí. A la mínima me saltó la alarma en el móvil y vi a un hombre encapuchado con chaqueta blanca y pantalones oscuros. Levantó la persiana y, al sonar la alarma, se fue de aquí (...) Hasta los clientes nos están diciendo que hay mucho follón", explicó el encargado del negocio.

Es una situación, la de los robos en los comercios de Delicias, que se viene sucediendo a lo largo de las últimas semanas con numerosos golpes en establecimientos hosteleros y pequeños negocios de la zona. Y es un problema que bien conocen las trabajadoras de esta tienda. "Todos los días nos roban (pequeños hurtos). Estamos hartas. Te da miedo cuando sales de trabajar a las diez de la noche y cuando entrar a trabajar a las siete de la mañana. Es una barbaridad. Hay que ponerle freno", sentenció una de las empleadas.