Un vecino de Los Monegros, pillado conduciendo dos veces sin puntos en el carnet

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca ha investigado a un varón de 48 años, vecino de Los Monegros, como supuesto autor de dos delitos contra la seguridad vial por conducir en dos ocasiones con el permiso sin vigencia al haber agotado los puntos asignados.

Los hechos se produjeron en febrero y marzo de este año y, en el primer caso, agentes del puesto de la Guardia Civil de Tardienta interceptaron al conductor tras observar una infracción de tráfico y comprobaron en los archivos de la DGT la situación irregular de su permiso.

Semanas después, una patrulla del puesto de Grañén lo identificó de nuevo en idénticas circunstancias tras cometer otra infracción, ha informado la Guardia Civil.

El GIAT asumió la investigación de ambos hechos y corroboró que el conductor no había realizado el preceptivo curso de sensibilización y reeducación vial necesario para recuperar el permiso.

El pasado 22 de abril formalizó su investigación como supuesto autor de los dos delitos y las diligencias instruidas fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia nº 3 de Huesca, ante cuya autoridad judicial deberá personarse cuando sea requerido.

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La Guardia Civil recuerda que conducir con el permiso sin vigencia por pérdida total de puntos puede conllevar penas de prisión, multa o trabajos en beneficio de la comunidad, en función de la gravedad del caso y la reincidencia