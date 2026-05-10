El 'boom' de las plantaciones de marihuana en Aragón: 260 detenidos y 192 casos intervenidos en solo 5 años

La Guardia Cicil en Aragón se enfrenta desde hace años a un constante goteo de casos en los que detectan el funcionamiento de plantaciones ilegales de marihuana en lo que podría definirse como un auténtico 'boom' de quienes se dedican a ponerlas en funcionamiento a sabiendas de que es una actividad ilícita. En muchos casos, asociadas a otras prácticas delictivas como el fraude eléctrico, que también ha despuntado en el último año en las cifras, con un 29% más de casos de enganches ilegales y una sustracción de energía que equivale al consumo de unos 4.500 hogares en todo un año o al de una localidad de más de 6.500 habitantes.

Esta tendencia al alza está muy condicionada por la puesta en funcionamiento de plantaciones indoor de marihuana enganchadas ilegalmente a la red eléctrica, aunque en las cifras globales de instalaciones intervenidas por la Guardia Civil, ese crecimiento solo se da en la provincia de Zaragoza, donde lleva tres años creciendo y se han pasado de los 14 casos detectados en 2023 a los 18 de 2024 y a los 26 de 2025. ¿Qué está pasando en Aragón?

Atendiendo a los registros oficiales que maneja la Guardia Civil, se podría decir que en los últimos cinco años se han intervenido un total de 192 plantaciones de marihuana indoor o en el exterior, ocultas en polígonos, domicilios particulares u ocultas en cultivos, entre otras. Y que todos esos casos han llevado a que se produzca la detención de hasta 260 personas entre 2021 y 2025, la gran mayoría, 116, en la provincia de Zaragoza, y 91 en la de Huesca y otras 53 en la de Teruel, donde además hay otras 11 personas que están siendo investigadas judicialmente.

La proporción de plantaciones de marihuana detectadas también es similar, ya que es la de Zaragoza donde se localizan 98 de las 192 totales identificadas en estos cinco años en la comunidad, más de la mitad, mientras en la de Huesca y en la de Teruel han sido 47 en ambas. En ambos casos, se han localizado en decenas de pueblos, más de un centenar y de tamaños muy diferentes. Aunque también se da en la capital, Zaragoza y su entorno metropolitano, donde solo en 2021 ya fueron 36 los detenidos en una operación de cultivo exterior e indoor que también se vinculaba con Tarragona.

El 'modus operandi' de las plantaciones ilegales

Los casos detectados por la Guardia Civil, según han explicado a este diario, han servido para identificar un modus operandi en el que se establecen unas características similares , como es la práctica de recurrir a "una instalación de cultivos de marihuana en interior de viviendas, chalets, naves industriales que son equipadas con todos los elementos necesarios para el cultivo, incluso construyendo compartimentos artesanales para diferenciar los distintos estados de crecimiento de la planta, zonas para su secado, así como para pernoctar de forma continuada en las instalaciones sin necesidad de salir al exterior".

Así se comportan los responsables de estas plantaciones, que para su actividad "utilizan equipos de ventilación, iluminación, climatización y riego para acelerar el crecimiento que, en el caso del cultivo indoor, pueden llegar a producir hasta cuatro cosechas al año con miles de plantas en cada una de ellas", exponen desde la Guardia Civil.

"En todos los cultivos indoor se ha detectado enganches ilegales a la red eléctrica pública para poder suministrar de electricidad estas plantaciones. La cantidad económica defraudada equivale al suministro de electricidad de cientos de viviendas promedio en España durante un año. En las naves industriales se han localizado cuadros eléctricos que para su instalación requieren amplios conocimientos en electricidad", añaden las fuentes oficiales, una práctica a la que Endesa pone cifras muy concretas: solo en el último año, según sus cifras, con 18 expedientes abiertos fueron más de 5.100 MWh defraudados, un tercio del total en Aragón.

Pero es que además, estas instalaciones se caracterizan también por contar con "fuertes medidas de seguridad". "Las organizaciones criminales detectadas, sobre todo en grandes plantaciones cuentan con ellas para el desarrollo de su actividad, alquiler de naves a nombre de terceras personas simulando su uso para actividad empresarial legal, multitud de vehículos utilizados para los movimientos que también van a nombre de personas diferentes a los líderes de estas redes, uso de cámaras de videovigilancia en los exteriores de los inmuebles que utilizan para el cultivo..., así como la colocación de líquidos como suavizantes en grandes cantidades para paliar el olor que desprenden las plantas", detallan desde la Guardia Civil.

Se trata, por tanto, de una infraestructura muy especializada dirigida a obtener la máxima producción posible minimizando al máximo el riesgo de ser 'cazados'. Una oportunidad que tampoco desperdician en las plantaciones en el exterior, unos cultivos que, entre sus características, destacan por ubicarse "en zonas naturales, poco accesibles, difíciles de detectar a las que incluso hay que aproximarse con embarcaciones y que se encuentran en medio del campo, montes o zonas de barrancos", asegura la Guardia Civil.

"Se trata de plantaciones muy extensas que aprovechan terrenos rurales que no se cultivan, vegetación natural y en lugares de orografía montañosa para la ocultación de las plantas" y en ellas, además, "construyen habitáculos artesanales para diferenciar varias zonas, como lugar de cocina y almacenamiento de alimentos (incluso con electrodomésticos), zona dormitorio con tiendas de campaña, zona de secado de la sustancia y, además, diferentes puntos de vigilancia colocados en lugares estratégicos para detectar la aproximación de cualquier persona a pie, hasta la zona donde se halla el cultivo".

"Además, se abastecen de agua tomándola de embalses cercanos para lo que construyen todo un sistema de riego compuesto por tuberías y riego por goteo para las plantas, lo cual supone invertir muchísimo tiempo para comenzar el cultivo", detalla la Guardia Civil, que explica con detalle las características de unas instalaciones que prácticamente no dejan cabos sueltos. Aunque siempre hay alguno que les descubre y les identifica para ser intervenidos y detenidos.

Como demuestran las cifras de las detenciones realizadas en estos últimos cinco años. Incluso en los años de la pandemia del covid, esta actividad no cesó. Solo en 2021 hubo 58 personas arrestadas por este tipo de plantaciones de marihuana, en 37 zonas identificadas (25 en la provincia de Zaragoza, 7 en Huesca y 5 en Teruel). Un año después, en 2023, fueron 43 los detenidos (16 en Zaragoza, 12 en Huesca y 15 en Teruel) de 41 plantaciones.

Y en 2025, el año pasado, las cifras volvieron de nuevo a ser altas, ya que se contabilizaron 46 detenidos y 40 plantaciones de marihuana ilegales. De ellos, la gran mayoría se dieron en la provincia de Zaragoza, con 27 arrestados y 26 cultivos ilegales identificados, por 6 en Huesca (en 4 casos) y y 13 en Teruel (con 6 investigados) con 10 ubicaciones localizadas. Solo un año antes, las cifras eran otras: 16 detenidos en Zaragoza de 18 plantaciones, 8 en Huesca (con 15 casos) y 4 en la de Teruel (con 10 cultivos localizados). Así que este repunte recuerda a años anteriores, pero sobre todo pone en alerta a la Guardia Civil, que tiene a decenas de pueblos en el radar de un cultivo ilegal que se mueve con rapidez en el medio rural y en los grandes municipios de Aragón.