Godojos le da su último adiós a Pablo Cebolla en una misa funeral

Godojos ha dado hoy su último adiós a Pablo Cebolla. La iglesia de la Purísima Concepción ha sido el escenario elegido por su familia para celebrar la misa funeral por el fallecimiento de este joven de 17 años, cuya desaparición mantuvo tres meses en vilo a sus pueblos, a Alhama de Aragón y a Godojos, donde este domingo se han concentrado cientos de vecinos para despedirse del difunto Pablo. Es una misa que ha oficiado el mismo párroco que le bautizó, quien le ha dedicado unas palabras de cariño.

Este viernes se habilitó el velatorio en el cementerio de Torrero y, tras incinerar el cuerpo, sus restos han sido trasladados hasta Godojos para celebrar la misa funeral, a la cual han acudido también diversos representantes políticos del entorno de la comarca por ser su padre, Santiago Cebolla, el alcalde de este municipio zaragozano. Este fin de semana, precisamente, se iban a celebrar las Fiestas en honor a San Gregorio, pero la confirmación del fallecimiento de Pablo llevó a su comisión de fiestas a suspender todos los actos festivos programados.

"Fuiste parte de nuestra vida y de nuestro día a día y eso no se borra. Cada rincón del pueblo guarda algo de ti y cada uno de nosotros te llevará siempre en la memoria y en el corazón. Gracias por todo lo vivido, por lo compartido y por lo que nos enseñaste sin darte cuenta. Descansa en paz, amigo. Siempre estarás con nosotros", expresó la Comisión de Fiestas a través de su cuenta de Facebook.

Muy cerca de allí, en el vecino pueblo de Alhama de Aragón, su ayuntamiento acordó que las banderas del consistorio lucieran un crespón negro en señal de duelo. "Pablo, siempre serás parte de este pueblo. De nuestras calles, de nuestras fiestas y de tantos momentos compartidos. Nos cuesta aceptar que ya no estarás aquí, pero sabemos que, de alguna manera, seguirás acompañándonos", subrayó el ayuntamiento en el bando municipal.