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Rescatado un hombre tras caer cuando practicaba ciclismo de montaña en Aínsa

Se trata de un vecino de Barcelona

Rescate de un ciclista accidentado en Aínsa

Rescate de un ciclista accidentado en Aínsa

El Periódico de Aragón

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Zaragoza

Un vecino de Barcelona de 42 años ha sido rescatado este domingo tras sufrir una luxación de rodilla al caer cuando practicaba ciclismo en la senda la Serradeta, en el término municipal de Aínsa (Huesca).

El aviso se ha recibido sobre las 13.00 horas, según ha informado la Guardia Civil, que ha activado el Greim de Boltaña, la Unidad Aérea de Huesca y un médico del 061.

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Tras sobrevolar la zona y localizar al herido ha sido evacuado y trasladado en la aeronave a la helisuperficie de Boltaña y después en ambulancia al Hospital de Barbastro.

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