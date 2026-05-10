Los robos de luz en Aragón equivalen al consumo anual de un pueblo de 7.000 habitantes: las plantaciones de marihuana disparan las cifras

El fraude eléctrico crece en Aragón y deja cifras cada vez más elevadas. Solo en 2025, Endesa recuperó 15.741 megavatios hora (MWh) de energía defraudada en la comunidad, un 29% más que el año anterior. Esta cantidad de electricidad sustraída equivale al consumo anual de municipios enteros como La Muela, con un censo de más de 6.700 habitantes, o Tauste, que supera los 6.800. También hay un secreto detrás de este incremento: las plantaciones "indoor" de marihuana, que se han convertido en uno de los principales focos del fraude eléctrico en Aragón.

Estas instalaciones concentran consumos de electricidad muy significativos dado los sistemas de iluminación, ventilación y climatización que necesitan para funcionar.

Traducido a dinero, el fraude detectado, que no el total, ronda los 1,7 millones de euros haciendo un cálculo aproximado tomando como referencia unos 10 o 12 céntimos por kilovatio hora: “Sí, podría rondar por ahí, más o menos”, apunta Luis Clavería San Miguel, responsable de Inspección de Endesa en Aragón.

No obstante, la compañía recuerda que la cifra real puede ser mayor. “Eso es únicamente lo que hemos detectado y recuperado. Igual que la Policía Nacional no consigue localizar todos los robos, nosotros tampoco detectamos todo el fraude existente”, matiza.

Zaragoza concentra la mayor parte del problema. En 2025 se registraron 734 expedientes y se recuperaron 11.011 MWh de energía robada. En Huesca, el fraude pasó de 732 MWh en 2024 a 4.159 MWh,y en Teruel se defraudó energíapor valor de 571 MWh. Alrededor de 5.000 de los 15.741 MWh recuperados estaban vinculados a cultivos ilegales de marihuana.

Durante el último año se localizaron 18 plantaciones indoor en colaboración con Guardia Civil y Policía Nacional. En 2024, en cambio, los casos se quedaron en dos, según datos oficiales que maneja Endesa. Aun así, Clavería evita el alarmismo. “No hay que interpretar que el problema se haya multiplicado de forma descontrolada. Sí existe, pero no estamos ante una situación alarmante en Aragón”, afirma. Según las estimaciones de la propia Endesa, los delitos relacionados con esta práctica supone ya unos 5.000 MWh, más o menos la mitad del total.

En este caso, también es la provincia de Zaragoza la que concentra la mayoría de estos casos. Allí se localizaron 15 plantaciones vinculadas al robo de electricidad, responsables de más de 4.000 MWh defraudados. Muchas de estas instalaciones se encuentran en naves industriales de polígonos situados alrededor de Zaragoza, especialmente en zonas como Cuarte de Huerva o La Cartuja.

¿Dónde se sitúan las zonas con más plantaciones? “Sobre todo en polígonos industriales alrededor de Zaragoza, especialmente en naves vacías o poco utilizadas”, señala Clavería. La compañía también está detectando pequeñas plantaciones en viviendas rurales de municipios aragoneses. “En los pueblos, al final, la gente suele darse cuenta. Aunque intenten ocultar el olor con filtros, siempre acaba habiendo sospechas y muchas investigaciones empiezan por avisos vecinales a Guardia Civil”, añade.

Las instalaciones más grandes pueden llegar a consumir enormes cantidades de electricidad. “Depende del tamaño, pero algunas pueden consumir entre 200.000 y 300.000 kilovatios hora”, explica.

Big Data

Para detectar estas conexiones ilegales, la empresa utiliza inteligencia artificial y análisis de consumo capaces de identificar patrones muy concretos. “En el caso de las plantaciones de marihuana suelen tener consumos especialmente durante la noche y durante unas 12 horas seguidas”, explica.

La colaboración con Guardia Civil y Policía Nacional resulta clave en las investigaciones. “Muchas veces son ellos quienes nos alertan de posibles plantaciones”, matiza.

Endesa utiliza sistemas de Big Data, inteligencia artificial y análisis de consumos para localizar conexiones ilegales. “Estamos implantando equipos en los transformadores que registran toda la energía que pasa por ellos. Después comparamos esa energía con la suma de los consumos facturados de todos los suministros conectados a ese transformador. Si la diferencia es muy grande, sabemos que puede haber fraude”, explica.

Más allá del impacto económico, Endesa insiste en que el principal problema es la seguridad. “Cuando alguien manipula una instalación eléctrica puede provocar electrocuciones, incendios o daños graves en las instalaciones”, advierte.

Además, recuerda que el coste del fraude termina repercutiendo en todos los consumidores. “El fraude eléctrico lo acabamos pagando entre todos: distribuidoras, comercializadoras y consumidores”, recalca.

El primer problema que tiene el fraude eléctrico es la seguridad. "Cuando alguien manipula una instalación puede provocar un peligro de contacto directo con los cables que pueden llegar a producir la electrocución de una persona. Cualquiera que vaya a la instalación o pase por la misma calle puede sufrir un accidente muy grave", expone Clavería. "Se pueden producir daños en las instalaciones, sobrecargas, deflagraciones, incendios, etc. Estamos hablando de cosas muy serias", añade.

Desde la compañía consideran además que sería necesario endurecer la legislación. “En España, la defraudación de fluido eléctrico está considerada un delito leve. En otros países europeos las penas son mayores e incluso puede haber cárcel”, señala Clavería, que asegura que ya se está hablando a nivel nacional de una posible reforma legal.