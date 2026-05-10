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Un 'saqueo' eléctrico similar a lo que gastan 4.500 hogares: estas son las localidades de Aragón donde más robos de luz se registran

El fraude detectado por Endesa en los cinco últimos en España años equivale al consumo anual de más de un millón de hogares, una cifra comparable a la suma de los hogares existentes en dos de las principales ciudades españolas: Barcelona y Sevilla

Una plantación indoor de marihuana.

Una plantación indoor de marihuana. / El Periódico

Israel Salvador

Zaragoza

El fraude eléctrico no se reparte de forma homogénea en Aragón. Aunque las grandes ciudades concentran buena parte de los expedientes detectados, las compañías eléctricas llevan años observando cómo determinados municipios acumulan niveles especialmente elevados de conexiones ilegales y manipulaciones de la red.

El fraude eléctrico detectado por Endesa en los cinco últimos en España años equivale al consumo anual de más de un millón de hogares, una cifra comparable a la suma de los hogares existentes en dos de las principales ciudades españolas: Barcelona y Sevilla.

Trasladado a Aragón, el número de hogares rondaría los 4.500 hogares. Este dato evidencia la magnitud de un problema que pone en riesgo la seguridad física de las personas, deteriora la calidad del suministro eléctrico y encarece la factura de todos los consumidores. Según los datos manejados por Endesa, las localidades aragonesas con mayor índice de fraude eléctrico son Zaragoza, María de Huerva, Maella, Cadrete, Épila, El Burgo de Ebro, Cuarte de Huerva, Belchite, Teruel, Alcañiz, Huesca, Sallent de Gállego y Monzón.

El incremento del fraude en Aragón se ha hecho especialmente visible durante 2025. Solo el pasado año, Endesa recuperó 15.741 megavatios hora (MWh) de energía defraudada en la comunidad, un 29% más que en 2024. La cantidad de electricidad robada equivale aproximadamente al consumo anual de municipios enteros como La Muela o Tauste.

Desde la compañía recuerdan que detrás de una parte importante de este incremento se encuentran las plantaciones "indoor" de marihuana, especialmente en polígonos industriales y viviendas aisladas. Muchas de ellas se localizan precisamente en municipios del entorno metropolitano de Zaragoza, donde la presencia de naves poco ocupadas facilita este tipo de instalaciones ilegales.

El fraude en España, en datos

Según la información que maneja Endesa, el 52% de la energía defraudada en 2025 por todo el territorio nacional corresponde a industrias, negocios, grandes consumidores y plantaciones de marihuana. De estas, solo el 5% del fraude corresponde a pequeños suministros domésticos con una potencia contratada inferior a los 3 kW.

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Además, cerca de un 60% de los fraudes procede de enganches directos sin contrato y el 40% restante corresponde a fraudes en suministros con contrato. Con todo esto, en 2025 se detectaron ocho fraudes a la hora en España.

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