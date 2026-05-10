Así son las plantaciones 'indoor' de marihuana detectadas en Aragón: naves industriales, casas cueva y enganches eléctricos ilegales

Las últimas operaciones llevadas a cabo en Aragón por Guardia Civil y Policía Nacional muestran el alto nivel de preparación que esconden muchas plantaciones "indoor" de marihuana. Detrás de puertas aparentemente normales se ocultan complejos sistemas de iluminación, ventilación y climatización que requieren un enorme consumo eléctrico.

Uno de los casos más recientes salió a la luz el 29 de abril, cuando fue desmantelada una plantación con 3.650 plantas en una nave de Centrovía, en La Muela. La operación terminó con tres detenidos por delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.

La nave estaba adaptada para desarrollar un cultivo intensivo. Contaba con estancias para las diferentes fases de crecimiento y una potente instalación eléctrica capaz de alimentar focos, extractores y sistemas de climatización durante las 24 horas del día.

Además, los agentes encontraron una zona habilitada para que los cuidadores pudieran vivir en el interior durante largos periodos sin necesidad de salir al exterior.

Estas plantaciones no solo aparecen en polígonos industriales. Hace apenas unas semanas, la Guardia Civil localizó otra instalación ilegal en una casa cueva de Épila. En la vivienda se encontraron 136 plantas en diferentes estados de crecimiento. También localizaron sistemas de aireación, iluminación y un complejo cuadro eléctrico con varios contadores destinados a suministrar luz y calor según las necesidades del cultivo.

El elevado consumo eléctrico es precisamente uno de los aspectos que más preocupa tanto a las fuerzas de seguridad como a las compañías eléctricas. Las plantaciones "indoor" necesitan grandes cantidades de energía para mantener encendidos durante horas los sistemas de iluminación, extracción y climatización.

Los polígonos industriales del entorno de Zaragoza, especialmente las naves vacías o con poca actividad, se han convertido en algunos de los puntos donde más cultivos se detectan. También aparecen en viviendas rurales de pequeños municipios aragoneses.

Los indicios

“En los pueblos, al final, la gente suele darse cuenta. Aunque intenten ocultar el olor con filtros, siempre acaba habiendo sospechas y muchas investigaciones empiezan por avisos vecinales a la Guardia Civil”, explica Luis Clavería San Miguel, responsable de Inspección de Endesa en Aragón.

Desde la compañía eléctrica advierten además de que detrás de muchas de estas plantaciones hay grupos cada vez más organizados. “Sí hay cierta profesionalización. Muchas veces se detecta que detrás hay organizaciones vinculadas a otras zonas, sobre todo Cataluña”, añade.

Donde es más complicado que se instalen este tipo de plantaciones es en bloques de edificios: “Es más complejo. Hemos encontrado algunos pisos, como en una parcela en el barrio de Torrero, pero no es habitual. En estos casos, los vecinos sospechan y es más sencillo que alguien se dé cuenta y denuncie”.

Para detectar este tipo de fraudes, Endesa utiliza tecnología avanzada e incluso herramientas basadas en inteligencia artificial. “Cada vez tenemos más medios. Estamos instalando equipos en los transformadores que registran la energía que suministran. Así podemos comparar la energía real que pasa por el transformador con la que se factura”, destaca.

El sistema permite detectar diferencias llamativas en el consumo eléctrico. “Si por un transformador han pasado 1.000 kilovatios hora y solo se han facturado 500, está claro que algo ocurre”, resume.

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En el caso de las plantaciones de marihuana, los patrones suelen repetirse. “Podemos ver el consumo hora a hora y normalmente aparece un gasto nocturno muy elevado durante unas 12 horas seguidas. A partir de ahí se va acotando la zona hasta intentar localizar el origen”, termina.