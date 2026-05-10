Un ladrón roba Kinder Bueno y cromos de fútbol al no encontrar dinero en una tienda de Delicias

Al entrar este sábado en la tienda del 'Rincón' de la calle Andrés Vicente, en el barrio de Delicias, un ladrón no encontró ni un solo céntimo en las cajas registradoras. De hecho, sus trabajadoras acostumbran a dejar abiertas las cajas para mostrar que allí no hay ni billetes ni monedas. Pero este varón no quiso marchar con las manos vacías. Así que se cargó de barritas de Kinder Bueno y de cromos de fútbol antes de darse a la fuga en torno a las 06.00 horas de este sábado día 9 de mayo. Tras de sí dejó una persiana forzada y alguna que otra huella...

"Tengo entendido que fue a las cinco de la mañana. Nos han dicho que forzaron la persiana metálica hacia arriba y los cristales, también, que estaban llenos de huellas", ha explicado a este diario una de las empleadas del establecimiento. "Abrí yo la tienda y me llamó mi encargado para decirme que habían entrado a robar pero, como saltó la alarma, se fue. Cuando vine, estaba todo normal. Si no me llegan a decir que han robado, no me habría enterado", ha añadido su compañera.

Una merma de unos 120 euros

En total han estimado una merma económica de unos 120 euros por la sustracción de los productos, tal y como se hace constar en la denuncia de la que se hace cargo la comisaría de Delicias, cuyo Grupo de Policía Judicial ya investiga la comisión de este robo con fuerza. En la puerta del comercio se puede observar un cartel en el que se informa de que cualquier robo o hurto será denunciado, aunque ambas trabajadoras coinciden en que hay "más robos" desde que se colocó ese cartel.

Otro establecimiento de esta misma cadena, pero en la calle Santander, sufrió en la madrugada del domingo día 3 de mayo un robo similar cuando dos encapuchados forzaron la persiana del establecimiento. De allí se llevaron uno de los cajones donde guardan el dinero, donde apenas había unos 30 euros en efectivo. Fue un robo que cometieron en torno a las 01.30 horas. No estuvieron ni un minuto en el interior del local.