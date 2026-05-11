Arde un autobús en el que iban trabajadores de la cárcel de Daroca
Los 20 pasajeros han salido por su propio pie y han intervenido los bomberos de Zaragoza
Los bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza han extinguido esta mañana un incendio originado en un autobús en la carretera A-1506, a tres kilómetros de Daroca.
El aviso se ha recibido poco antes de las 8.00 y hasta allí se han desplazado efectivos de bomberos de la Diputación de Zaragoza desde los parques de Daroca y Calatayud.
Los 20 pasajeros del vehículo, que se dirigía al Centro Penitenciario de Daroca a trabajar, han salido por su propio pie antes de que se propagase el fuego y ninguno ha resultado herido. Hasta allí se han desplazado también efectivos de la Guardia Civil, ya que ha sido necesario cortar al tráfico de manera alternativa.
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