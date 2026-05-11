Arde un autobús en el que iban trabajadores de la cárcel de Daroca

Los bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza han extinguido esta mañana un incendio originado en un autobús en la carretera A-1506, a tres kilómetros de Daroca.

El aviso se ha recibido poco antes de las 8.00 y hasta allí se han desplazado efectivos de bomberos de la Diputación de Zaragoza desde los parques de Daroca y Calatayud.

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Los 20 pasajeros del vehículo, que se dirigía al Centro Penitenciario de Daroca a trabajar, han salido por su propio pie antes de que se propagase el fuego y ninguno ha resultado herido. Hasta allí se han desplazado también efectivos de la Guardia Civil, ya que ha sido necesario cortar al tráfico de manera alternativa.