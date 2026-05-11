Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Zaragoza Alta VelocidadFrancho SerranoInvestigación pionera cáncerDiscoteca pueblo ZaragozaSanti YustaConvento de las Carmelitas Descalzas
instagramlinkedin

Arde un autobús en el que iban trabajadores de la cárcel de Daroca

Los 20 pasajeros han salido por su propio pie y han intervenido los bomberos de Zaragoza

El autobús incendiado este lunes.

El autobús incendiado este lunes. / DPZ

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Los bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza han extinguido esta mañana un incendio originado en un autobús en la carretera A-1506, a tres kilómetros de Daroca.

El aviso se ha recibido poco antes de las 8.00 y hasta allí se han desplazado efectivos de bomberos de la Diputación de Zaragoza desde los parques de Daroca y Calatayud.

Noticias relacionadas

Los 20 pasajeros del vehículo, que se dirigía al Centro Penitenciario de Daroca a trabajar, han salido por su propio pie antes de que se propagase el fuego y ninguno ha resultado herido. Hasta allí se han desplazado también efectivos de la Guardia Civil, ya que ha sido necesario cortar al tráfico de manera alternativa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents