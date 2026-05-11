Condenada una paciente que llegó tarde a su consulta y agredió a su doctora en Mallén

Una vecina de Mallén, G. I. I., seguro que ha aprendido la lección y, la próxima vez que llegue tarde a una cita médica, actuará con más educación de la que tuvo el 13 de agosto de 2024. De no ser así, ya sabe cuál puede ser el castigo: al menos, dos años de cárcel, precisamente la condena que ha aceptado este lunes por agredir a una doctora de Atención Primaria con la que tenía una consulta médica a la que llegó un cuarto de hora más tarde. Porque golpeó la puerta contra la médica, le golpeó en el brazo y le lanzó contra la mesa.

Así lo ha reconocido la acusada en la vista celebrada a las 11.30 horas en la Plaza número 6 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Zaragoza, donde el ministerio fiscal, la acusación particular a cargo del abogado Jorge Piedrafita y el defensor han llegado a un acuerdo por el que se le han impuesto 18 meses de prisión por un delito de lesiones y otros 6 meses de prisión por un delito de atentado. Y le deberá indemnizar con unos 1.700 euros por las lesiones ocasionadas, un compromiso que supondrá la suspensión de la condena durante los dos próximos años.

Una agresión "sorpresiva"

Son unos hechos que tuvieron lugar sobre las 11.45 horas del 13 de agosto de 2024, cuando la acusada irrumpió "de forma agresiva" en la consulta tras llegar tarde a la cita que tenía a las 11.30 horas. Pero, "lejos de rebajar la agresividad", la paciente aumentó su intensidad y, "de forma sorpresiva" golpeó a la médica con la puerta de la consulta. Por eso perdió el equilibrio, "momento en que la denunciante le golpeó en el brazo derecho en repetidas ocasiones donde la médico tiene el sensor de la diabetes para proseguir agarrando del brazo y lanzarla contra la mesa de la consulta donde se golpeó en el abdomen" según consta en el escrito de acusación al que ha mostrado su conformidad.

En este episodio también constan varias amenazas que la propia víctima grabó con su teléfono móvil para dejar constancia de su actitud intimidatoria: "yo te voy a seguir", "o tú o yo, aunque se me lleven a la cárcel", "o me atiendes como Dios manda o te la lía" o "yo soy legal no como tú". A la víctima le tuvieron que socorrer dos enfermeros del centro salud, quienes también separaron e intentaron calmar a la agresora.