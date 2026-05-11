Delegación y ayuntamiento analizarán el 25 mayo la oleada de robos en Zaragoza
Ambas instituciones se reunirán a las 11.00 horas en una Junta Local de Seguridad
La oleada de robos que están sufriendo los comercios de Las Delicias serán objeto de análisis en una Junta Local de Seguridad que se ha fijado a las 11.00 horas del lunes día 25 de mayo. En esta fecha se darán cita las máximas autoridades de la Policía Nacional y de la Policía Local además de representantes políticos como la alcaldesa, Natalia Chueca, y el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, tras el requerimiento del propio consistorio zaragozano para abordar una cuestión de seguridad ciudadana, para la cual ya se reclamó la semana pasada una mayor presencia de la Policía Nacional en los barrios más perjudicados.
En la misiva que el ayuntamiento remitió a la Delegación del Gobierno se solicitó la convocatoria de esta Junta Local de Seguridad como consecuencia de los robos que este diario ha ido enumerando a lo largo de las últimas semanas. En Las Delicias, por ejemplo, se contabilizan una veintena de robos en tiendas de alimentación, en tiendas de ropa, en bares, en papelerías, peluquerías... Y también constan robos en otros puntos de la ciudad como Las Fuentes -en un centro de salud o en el bar del campo de fútbol del Silos, por ejemplo- o en el Actur y La Almozara.
Actuar con "rapidez" y "firmeza"
Son unos hechos que preocupan en el Ayuntamiento de Zaragoza, lo que llevó a solicitar que se actúe con "rapidez", "coordinación" y "firmeza" para proteger a los vecinos y comerciantes. "Zaragoza es una de las ciudades más seguras de España, según los datos oficiales de Interior y no podemos dejar de serlo", expresó Natalia Chueca a la hora de justificar la convocatoria de esta Junta Local de Seguridad, en una carta en la que también pidió conocer las "medidas operativas" que se tienen previstas para hacer frente a la situación.
En el caso de Beltrán, este lunes ha recalcado que "para nada se está socavando la seguridad" de la ciudad ni de la comunidad a raíz de estos últimos episodios delictivos. "Para nada estamos hablando de hechos estructurales", ha asegurado el delegado del Gobierno en Aragón, para quien la comunidad es un "referente" en la tasa esclarecimiento de delitos.
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