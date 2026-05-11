Detenido en Zaragoza un conductor ebrio, sin carné, con documentación falsa y en busca y captura

Un conductor fue detenido el pasado 9 de mayo por la Policía Local de Zaragoza después de protagonizar una conducción irregular en el barrio de La Almozara, circular sin carné en vigor y presentar supuestamente una documentación falsa. Estos no fueron los únicos delitos por los que ahora se le está investigando. Además, dio positivo en el control de alcohol practicado por los agentes de la Policía Local. Y, por si fuera poco, también pesaba sobre él una orden de búsqueda.

La intervención policial comenzó tras una maniobra temeraria en el barrio zaragozano de La Almozara y terminó con un cúmulo de delitos e infracciones. El conductor, que atravesó una zona ajardinada y circuló por la acera antes de reincorporarse a la calzada, fue arrestado y los delitos acumulándose.

Los hechos ocurrieron mientras una patrulla del Sector Centro participaba en el acompañamiento de un pasacalles por varias calles del barrio. Los agentes observaron cómo un turismo atravesaba una zona ajardinada, se subía a la acera y terminaba incorporándose de nuevo a la calzada a través de un paso rebajado para personas con movilidad reducida.

Al identificar al conductor, los policías detectaron que la carta de identidad que mostró presentaba indicios de falsedad, por lo que iniciaron las diligencias pertinentes por un posible delito de falsedad documental.

Tras comprobar sus datos, los agentes descubrieron además que sobre esta persona pesaban cuatro requisitorias judiciales en vigor. Una de ellas correspondía a una orden de búsqueda, detención y presentación, motivo por el que fue arrestado y puesto a disposición judicial.

La investigación también permitió confirmar que el hombre no tenía permiso de conducir en vigor, ya que le constaba una retirada judicial desde 2023. Por este motivo se le instruyó otro atestado por un delito contra la seguridad vial.

Aún hubo más. Durante la intervención, los agentes pudieron comprobar que el conductor desprendía un fuerte olor a alcohol. La prueba realizada dio resultado positivo, por lo que también fue denunciado administrativamente.

El vehículo en el que circulaba quedó inmovilizado en el depósito municipal y la documentación presuntamente falsa fue remitida para su análisis pericial técnico junto al resto de diligencias.