La pareja detenida por matar al exnovio de ella en La Almunia entra en prisión sin fianza

La jueza de la plaza número 1 del Tribunal de Instancia de La Almunia ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para las dos personas detenidas por la Guardia Civil en Zaragoza como posibles autores de un delito de homicidio. Es el caso de una mujer, de 33 años, y a su actual pareja, de 35, por la muerte de la expareja de la primera en una caseta de campo de La Almunia de Doña Godina.

Las diligencias judiciales abiertas y el levantamiento del cadáver han correspondido a la Plaza Número 1 en funciones de guardia. En adelante, y cuando se haya producido la inhibición, la causa corresponderá a la Plaza Número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Almunia de Doña Godina.

Los dos detenidos fueron localizados en la Estación Delicias cuando pretendían marcharse a su país de origen, Rumanía, varios días después de cometer el crimen. El fallecimiento de la víctima se dio a conocer con motivo de la detención realizada por las fuerzas de seguridad del estado en la estación de autobuses de Zaragoza

El Equipo Territorial de Policía Judicial desarrolló un discreto trabajo hasta proceder a la detención de los implicados. La pista principal llegó cuando la acusada llevó a una conocida suya hasta una caseta en la que habrían dado muerte a su exnovio en La Almunia de Doña Godina.

Su conocida fue quien informó al puesto del Instituto Armado que había visto a un hombre muerto en una caseta de campo. Los agentes que acudieron al lugar no encontraron el cadáver, dado que había sido movido a una zona cercana. Tras 48 horas de investigación, un perro localizó el cuerpo. Instantes antes ya se había procedido a la detención de los investigados.

El atestado lo está perfilando la Policía Judicial, que está a la espera de los resultados de la autopsia del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA). Según se ha podido comprobar en las primeras investigaciones, el crimen se habría podido cometer con un arma blanca, dada las lesiones que presenta la víctima.