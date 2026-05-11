Tres nuevos centros suspenden las salidas extraescolares en Aragón tras la muerte de un alumno: la lista se eleva a 45

Tres nuevos centros educativos de Aragón han decidido suspender las salidas extraescolares en apoyo a los dos profesores del IES Ítaca de Santa Isabel investigados por la muerte del alumno Mario Conesa durante un viaje escolar a Bélgica en 2022. Los docentes están imputados por un presunto delito de homicidio imprudente, una situación que ha generado una creciente preocupación entre el profesorado aragonés.

Los últimos institutos en hacer pública esta decisión han sido el IES Torre de los Espejos, de Utebo, el IES Francisco Grande Covián y el IES La Azucarera. Con ellos, ya son 45 los centros que han optado por paralizar este tipo de actividades.

La medida busca mostrar respaldo a los docentes implicados, pero también denunciar la sensación de desprotección jurídica que aseguran vivir muchos profesores cuando participan en actividades fuera del aula.

Según fuentes educativas consultadas por este diario, el debate sigue abierto en numerosos centros y no se descarta que en los próximos días más claustros se sumen a la suspensión de excursiones y viajes escolares.

La preocupación se ha extendido rápidamente entre el profesorado. Muchos docentes consideran que actualmente asumen una responsabilidad demasiado elevada durante las actividades extraescolares y que no existe una cobertura legal clara ante situaciones graves o accidentes inesperados.

Los profesores insisten en que no rechazan este tipo de actividades, que consideran importantes para la formación y convivencia de los alumnos. Sin embargo, creen que las responsabilidades que recaen sobre ellos son cada vez mayores. La imputación de dos compañeros tras el fallecimiento de un estudiante ha incrementado todavía más esa sensación de inseguridad.

El caso del IES Ítaca ha expuesto un debate que llevaba tiempo presente en muchos centros educativos, pero que ahora ha adquirido una dimensión mucho mayor. Lo que comenzó como decisiones aisladas se está convirtiendo en un movimiento cada vez más extendido en la enseñanza pública aragonesa.

En las últimas semanas, muchos docentes han comenzado a informarse sobre sus derechos y obligaciones durante las actividades fuera del centro. Los sindicatos también han reconocido la necesidad de crear un marco jurídico específico que dé mayor seguridad al profesorado. Incluso se han impulsado recogidas de firmas para reclamar una normativa clara que regule este tipo de actividades.

El claustro del IES Ítaca fue el primero en adoptar esta decisión por la “desprotección jurídica” y las “gravísimas repercusiones legales” sobre dos compañeros e instaba al resto de centros de educativos de Aragón a “secundar” esta medida por tratarse de “un riesgo compartido” entre todos.

Entre la comunidad educativa no se descarta que más institutos aragoneses anuncien nuevas suspensiones en los próximos días. Estos son los que ahora mismo han decidido no realizar más salidas extraescolares: