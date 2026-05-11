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Tres nuevos centros suspenden las salidas extraescolares en Aragón tras la muerte de un alumno: la lista se eleva a 45

La decisión responde a la sensación de desprotección jurídica del profesorado aragonés ante posibles incidentes en actividades extraescolares

Imagen de archivo del IES Grande Covián.

Imagen de archivo del IES Grande Covián. / JOSEMA MOLINA

Israel Salvador

Zaragoza

Tres nuevos centros educativos de Aragón han decidido suspender las salidas extraescolares en apoyo a los dos profesores del IES Ítaca de Santa Isabel investigados por la muerte del alumno Mario Conesa durante un viaje escolar a Bélgica en 2022. Los docentes están imputados por un presunto delito de homicidio imprudente, una situación que ha generado una creciente preocupación entre el profesorado aragonés.

Los últimos institutos en hacer pública esta decisión han sido el IES Torre de los Espejos, de Utebo, el IES Francisco Grande Covián y el IES La Azucarera. Con ellos, ya son 45 los centros que han optado por paralizar este tipo de actividades.

La medida busca mostrar respaldo a los docentes implicados, pero también denunciar la sensación de desprotección jurídica que aseguran vivir muchos profesores cuando participan en actividades fuera del aula.

Según fuentes educativas consultadas por este diario, el debate sigue abierto en numerosos centros y no se descarta que en los próximos días más claustros se sumen a la suspensión de excursiones y viajes escolares.

La preocupación se ha extendido rápidamente entre el profesorado. Muchos docentes consideran que actualmente asumen una responsabilidad demasiado elevada durante las actividades extraescolares y que no existe una cobertura legal clara ante situaciones graves o accidentes inesperados.

Los profesores insisten en que no rechazan este tipo de actividades, que consideran importantes para la formación y convivencia de los alumnos. Sin embargo, creen que las responsabilidades que recaen sobre ellos son cada vez mayores. La imputación de dos compañeros tras el fallecimiento de un estudiante ha incrementado todavía más esa sensación de inseguridad.

El caso del IES Ítaca ha expuesto un debate que llevaba tiempo presente en muchos centros educativos, pero que ahora ha adquirido una dimensión mucho mayor. Lo que comenzó como decisiones aisladas se está convirtiendo en un movimiento cada vez más extendido en la enseñanza pública aragonesa.

En las últimas semanas, muchos docentes han comenzado a informarse sobre sus derechos y obligaciones durante las actividades fuera del centro. Los sindicatos también han reconocido la necesidad de crear un marco jurídico específico que dé mayor seguridad al profesorado. Incluso se han impulsado recogidas de firmas para reclamar una normativa clara que regule este tipo de actividades.

El claustro del IES Ítaca fue el primero en adoptar esta decisión por la “desprotección jurídica” y las “gravísimas repercusiones legales” sobre dos compañeros e instaba al resto de centros de educativos de Aragón a “secundar” esta medida por tratarse de “un riesgo compartido” entre todos.

Entre la comunidad educativa no se descarta que más institutos aragoneses anuncien nuevas suspensiones en los próximos días. Estos son los que ahora mismo han decidido no realizar más salidas extraescolares:

Noticias relacionadas y más

  1. IES Ítaca
  2. IES Valdespartera
  3. IES Pedro de Luna
  4. IES Buñuel
  5. IES Miguel Catalán
  6. CPI San Jorge
  7. CPI Soledad Puertolas
  8. IES Picarral
  9. CPIFP Movera
  10. IES Sierra de la Virgen (Illueca)
  11. CPEPA Concepción Arenal
  12. IES Ramón y Cajal
  13. IES Félix de Azara
  14. CEIP Peñaflor de Gállego
  15. Fuentes de Ebro Benjamín Jarnes
  16. CEIP Basilio Paraíso
  17. María de Huerva Val de Atalaya
  18. Ramón y Cajal (Huesca)
  19. IES Martina Bescós
  20. IES Sabina Albar
  21. IES Cierzo
  22. Sección Almudévar
  23. CEIP Mariano Castillo Villamayor
  24. IES Miguel de Molinos
  25. CEIP Pilar Bayona
  26. IES Pignatelli
  27. CEIP Ángel Escoriaza
  28. CEIP Hermanos Argensola
  29. IES El Portillo
  30. CPI Espartidero
  31. ⁠IES Leonardo de Chabacier(Calatayud)
  32. ⁠IES Avempace
  33. IES Conde de Aranda. (Alagón)
  34. IES Juan de Lanuza (Borja)
  35. IES Rodanas (Épila)
  36. IES Santiago Hernández
  37. IES Miguel Servet
  38. IES Corona de Aragón
  39. IES Joaquín Torres de Mequinenza
  40. IES Ángel Sanz Briz (Casetas)
  41. IES Pedro Cerrada (Utebo)
  42. ⁠IES Miralbueno
  43. ⁠IES Torre de los Espejos (Utebo)
  44. IES Francisco Grande Covián
  45. IES La Azucarera

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