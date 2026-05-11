Una violenta colisión frontal entre Belchite y Mediana de Aragón deja un herido grave

Un violento choque frontal entre dos vehículos ha dejado dos personas heridas, una de ellas de gravedad, en la mañana de este lunes en la provincia de Zaragoza. El accidente de tráfico ocurrido en la A-222, en el tramo que une las localidades de Belchite y Mediana de Aragón. Como consecuencia del impacto, los vehículos han quedado prácticamente destrozados en su parte delantera.

El siniestro se ha producido como consecuencia de una colisión por causas que todavía se están investigando. El aviso al servicio de emergencias se ha recibido poco antes de las 7.30 horas, momento en el que se ha movilizado un operativo hasta el lugar del accidente.

Efectivos de los bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) han tenido que intervenir para excarcelar a los conductores de ambos vehículos, que habían quedado atrapados en el interior de los vehículos debido a la violencia del impacto. Tras ser liberados, los heridos han sido atendidos por los servicios sanitarios desplazados hasta la zona.

Uno de los afectados ha resultado herido de gravedad, mientras que el otro presentaba lesiones de diversa consideración. Por el momento no han trascendido más datos sobre su estado ni sobre las circunstancias exactas en las que se produjo el choque.

Hasta el lugar también se han desplazado efectivos de Protección Civil y agentes de la Guardia Civil, que se han encargado de regular el tráfico y de iniciar la investigación para esclarecer las causas del accidente.

El siniestro ha provocado retenciones y complicaciones en la circulación durante parte de la mañana en esta vía, una carretera muy utilizada por los conductores que se desplazan entre Zaragoza y la comarca del Campo de Belchite