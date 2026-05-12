Condenado por robar garrafas de aceite en un bar del centro de Zaragoza

Por norma general, los robos en los bares implican una merma económica por el dinero en efectivo que sustrae el ladrón en cuestión además de los daños que ocasiona a la hora de acceder a estos establecimientos, aunque en el asunto enjuiciado ayer el importe por los desperfectos -unos 1.400 euros- es mucho mayor que el botín -unos 300 euros-. Este lunes, J. M. G. aceptó una condena de dos años y seis meses de cárcel al reconocer el robo que cometió a plena luz del día en un bar de la calle San Miguel, donde forzó seis taquillas para llevarse las tarjetas de créditos de algunas trabajadoras del establecimiento. Y también aprovechó para marchar cargado con tres garrafas de aceite.

Son unos hechos que reconoció en la vista celebrada en la Plaza número 6 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Zaragoza, donde aceptó dos años de prisión por un delito de robo con fuerza en las cosas y otros seis meses de prisión por un delito de estafa. Porque J. M. G. utilizó las tarjetas sustraídas para realizar varias compras por un importe total de 76,05 euros en cuatro estancos de las calles de San Jorge, Méndez Núñez y Espartero. En cualquier caso, no ingresará en prisión al encontrarse en estos momentos en tratamiento de deshabituación de drogas, lo que llevó a reconocerle la atenuante de drogadicción.

Indemnización de 1.700 euros

Así consta en el acuerdo suscrito entre el ministerio fiscal y su abogada defensora, la letrada María Luisa García, y que también recoge el pago de una indemnización de unos 1.700 euros. Es un importe que se va a fraccionar en 24 mensualidades, las cuales son de obligado cumplimiento para que el acusado evite el ingreso en prisión junto a otras medidas: no delinquir en dos años y continuar con el tratamiento de desintoxicación.

Según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía, el acusado accedió al bar 'Tres Elementos' en torno a las 11.25 horas del 26 de mayo de 2024. "Apalancó la puerta del cuarto de la planta baja donde están las taquillas, donde forzó seis taquillas cerradas (...) Seguidamente, el acusado cogió tres garrafas de aceite de cinco litros cada una, que introdujo en una bolsa que allí estaba y se marchó del establecimiento", relata.