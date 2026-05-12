Condenado un joven con esquizofrenia por violar a una paciente en el hospital Royo Villanova

La Audiencia Provincial de Zaragoza tenía previsto este martes la celebración de un juicio por una agresión sexual (penetración y felación) entre dos veinteañeros con discapacidad en el hospital Royo Villanova. Y era un asunto difícil de enjuiciar por las condiciones mentales de uno y de otro, una discapacidad intelectual del 80% en el caso de la víctima, de 25 años de edad, y un diagnóstico de esquizofrenia en el caso del agresor sexual. Pero un acuerdo entre las partes ha evitado que ambos se sometieran a sendos interrogatorios. Porque el acusado, Nicolás M., ha reconocido los hechos y ha aceptado cumplir un tratamiento acorde a su patología en los próximos cinco años.

A Nicolás M., de 27 años y origen sudamericano, se le ha reconocido la eximente completa de alteración psíquica, lo que ha llevado a dejar sin efecto los diez años de cárcel que inicialmente solicitaban el ministerio fiscal y la acusación particular además de los 8.000 y 40.000 euros de indemnización, respectivamente. Al final, este importe se ha fijado en 9.000 euros además de otros 126 al Servicio Aragonés de Salud por la asistencia prestada a la víctima, tal y como recoge la sentencia que ha dictado in voce la magistrada Mercedes Terrer, adscrita a la Sección Sexta.

Unidad de Psiquiatría

Son unos hechos que tuvieron lugar el 29 de julio de 2022, en torno a las 17.00 horas. Ambos coincidieron a solas en una sala común de la Unidad de Psiquiatría del hospital Royo Villanova, donde Nicolás M. penetró vaginalmente a la víctima y le obligó a practicarle una felación. De inmediato lo comunicó a los trabajadores del centro hospitalario, lo que llevó a activar el protocolo de agresión sexual y a intervenir a los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM).

En una habitación permaneció custodiado por la Policía -no pasó a disposición judicial- al haber ingresado en el Royo Villanova por un brote. En fase de instrucción, en el Juzgado número 5, la víctima ratificó la denuncia y, este martes, no ha sido necesario que volviera a declarar a pesar de que había sido citada a las 10.15 horas para hacerlo detrás de un biombo.