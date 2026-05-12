Detenido un grupo criminal sorprendido dentro de un bloque de viviendas en la provincia de Zaragoza: así estaban robando

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal especializado en el robo de viviendas y detenido a sus tres integrantes en Tarazona (Zaragoza). Los agentes montaron un operativo que acabó con la detención de varias personas que se encontraban merodeando una de las zonas en las que tenían previsto actuar. Los sospechosos se encontraban en el interior de un bloque de viviendas que previamente había marcado. Han sido detenidos tres hombres a los que se les imputan seis delitos de robo con fuerza en las cosas, dos de ellos en grado de tentativa, y pertenencia a un grupo criminal.

Los ahora detenidos realizaban previamente un estudio de la zona en la que tenían previsto acceder a las viviendas. Así, marcaban las puertas de las viviendas objeto de robo con unos pequeños hilos de silicona que colocaban en la parte inferior del marco de la puerta, para no ser detectado a simple vista. De esta forma, en función del estado en el que se hallase el marcaje cuando regresaban al lugar, sabían si el inmueble estaba desocupado.

Como resultado del operativo, la mañana del 30 de abril, los agentes detuvieron a los sospechosos. En la inspección de las pertenencias que portaban en el momento de la detención se intervinieron 450 euros en efectivo, así como diversas herramientas susceptibles de ser utilizadas para acceder a las viviendas, y prendas de vestir para ocultar su identidad, según ha confirmado la Guardia Civil.

Imagen de las marcas que realizaban los ladrones para localizar viviendas. / Guardia Civil

A uno de los tres detenidos se le atribuye también un delito de falsedad documental, dado que los agentes verificaron el uso de documentación personal falsa.

La investigación comenzó tras el análisis de la información recabada tras diferentes robos en el interior de viviendas producidos en el casco urbano de Tarazona. Las pesquisas recabadas por las unidades de investigación, se pudo determinar se llevaban a cabo con el mismo "modus operandi" y en fechas señaladas, como Navidad, Semana Santa y puentes.

60 viviendas

La operación concluyó con un dispositivo realizado con motivo del inicio del puente de mayo ante la sospecha de que este entramado criminal volviese a actuar.

Tras estas detenciones la Guardia Civil comprobó el estado de las viviendas que se ubican en varios portales de la zona donde fueron detenidos, y verificaron que un total de 60 viviendas presentaban las marcas de los hilos de silicona, las cuales podrían haber sido objeto de robo.

Fuentes de la Guardia Civil han explicado que con estas detenciones se considera desarticulado un grupo criminal itinerante, cuyos miembros residían en las provincias de Barcelona y Alicante, especializado en el robo de viviendas donde sustraían principalmente joyas y dinero en efectivo.