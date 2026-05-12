Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en el Canal Imperial de Aragón a la altura de La Cartuja Baja
Un viandante ha dado el aviso y la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación sin que se haya dado a conocer nada más
La Unidad de Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza ha rescatado durante la tarde de este martes el cuerpo sin vida de un hombre que había aparecido en el Canal Imperial de Aragón, a la altura del barrio rural de La Cartuja Baja, en Zaragoza.
El aviso se ha recibido sobre las 19.30, después de que una persona alertara de la presencia de un cuerpo en el agua. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Zaragoza con una ambulancia, un furgón de equipos acuáticos y la Unidad de Mando y Comunicaciones.
Tras localizar y recuperar el cuerpo, la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso e identificar a la víctima. Por el momento no han trascendido más datos sobre el fallecido ni sobre las posibles causas de la muerte.
El hallazgo de este cuerpo se produce días después de que el cadáver de Pablo Cebolla fuese hallado en la ribera del río Ebro a su paso por el barrio rural de La Cartuja. El aviso se produjo en torno a las 16.30 horas, cuando también un viandante informó que había encontrado el cuerpo sin vida de una persona. En ese momento no se pudo identificar. Las pruebas de ADN confirmaron días después que se trataba del joven de Alhama de Aragón, que desapareció la madrugada del 12 al 13 de febrero en Zaragoza.
Por su parte, a mediados de abril se encontró también el cuerpo de Ares Miguel Tiziano, un joven de origen nicaragüense del que nada se sabía desde el 20 de noviembre de 2025. Otro viandante dio el aviso del hallazgo de un cuerpo sin vida en la desembocadura del río Gállego.
El pasado mes de abril también apareció un cuerpo sin vida en el Parque del Agua de Zaragoza. La Policía ha recibido dos avisos sobre las 17.15 horas del hallazgo de un cadáver en la ribera izquierda. En ese caso, el cadáver se encontraba entre la maleza, en un punto apartado y alejado del paseo principal, lo que permitió el trabajo policial con cierta discreción a pesar de estar cerca de una zona de mucha afluencia de personas.
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