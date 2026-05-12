Multas de 1.080 euros por una pelea en un garaje en Tauste

Un garaje de una comunidad de vecinos de Tauste se acabó convirtiendo en una ratonera para un varón que, en la medianoche del 7 de julio de 2023, se personó alli para encontrarse con dos hermanos, J. O. P. y A. O. P., con quienes mantenía "desavenencias previas". Sin ir más lejos, uno de ellos le golpeó con el casco de una moto y el otro le arrolló por la espalda con una bicicleta, una agresión que este martes han reconocido ambos en la Plaza número 7 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Zaragoza. De esta forma han aceptado sendas multas de 1.080 euros como autores de un delito de lesiones.

Así se desprende del acuerdo suscrito entre el ministerio fiscal, su abogada María Mercedes Lorente y el letrado que ha representado a la víctima, Juan José Serra. En la vista celebrada esta mañana se ha retirado la acusación contra el perjudicado al mismo tiempo que se ha rebajado la petición de condena para los dos hermanos, quienes inicialmente afrontaban 18 meses de cárcel. La causa la ha dirigido el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ejea de los Caballeros, partido judicial al que pertenece el municipio zaragozano de Tauste.

Son unos hechos que tuvieron lugar sobre las 00.30 horas del 7 de julio de 2023, cuando la víctima se dirigió con su vehículo hasta la avenida Sancho Abarca (66), donde estacionó su vehículo en el baden de un garaje comunitario de esta misma finca. Y accedió al parking aprovechando que la puerta estaba "abierta" según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía. En ese momento se inició una discusión con J. O. P., quien le golpeó con el casco de una moto hasta que apareció su hermano, A. O. P., quien le arrolló por la espalda con una bicicleta además de propinarle varios mordiscos en la espalda. Por estas lesiones se ha fijado una indemnización de 2.460 euros, de los cuales 1.260 euros se corresponden a las lesiones y otros 1.200 euros a la secuelas.