La salida de la vía de un camión provoca retenciones de más de un kilómetro en Miralbueno
El conductor ha sido trasladado al hospital con heridas leves tras un accidente sufrido en el kilómetro 313 de la A-2 en sentido Madrid
Un accidente de tráfico ha complicado la circulación durante toda la tarde de este martes en Zaragoza, concretamente en la A-2, a la altura de Miralbueno. El siniestro se ha producido en el punto kilométrico 313, en sentido Madrid, después de que un camión se saliera de la vía y acabara volcando por motivos que actualmente se están investigando. En el suceso ha resultado herido el conductor, que ha tenido que ser trasladado al hospital.
Parte de la carga ha quedado esparcida sobre la calzada, lo que ha obligado a cortar dos de los cuatro carriles. En estos momentos permanecen cerrados el carril izquierdo y el central, en sentido Barcelona, mientras que el tráfico circula con lentitud y se registran retenciones de alrededor de un kilómetro y medio.
Además, durante parte de la tarde también ha tenido que cerrarse momentáneamente un carril izquierdo en sentido Madrid, ya que parte de la carga ha invadido la calzada. Posteriormente ha podido reabrirse.
El conductor del camión ha sido trasladado al hospital con heridas de carácter leve. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Zaragoza, Guardia Civil, servicios sanitarios y equipos de limpieza, que continúan trabajando para retirar la carga y despejar la vía.
A las 18.00 seguían cortados dos carriles y las labores de limpieza podrían prolongarse durante alguna hora más. La operación está resultando algo compleja y los servicios de mantenimiento han tenido que desplazar una grúa para ayudar en el dispositivo.
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