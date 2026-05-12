La suspensión de salidas extraescolares se extiende por todo Aragón: dos nuevos institutos se suman

Los institutos IES Baix Matarranya, de Maella, el IES Mar de Aragón, de Caspe, se han sumado a la suspensión de las salidas extraescolares en Aragón. Con estos dos nuevos casos, ya son 46 los centros educativos que han decidido cancelar excursiones, viajes o intercambios en apoyo a los dos profesores del IES Ítaca de Santa Isabel investigados por la muerte del alumno Mario Conesa durante un viaje escolar a Bélgica.

El goteo de suspensiones continúa creciendo semana tras semana en los claustros de distintos institutos aragoneses, en un clima de preocupación cada vez mayor entre el profesorado. La situación ha llevado al Gobierno de Aragón a abrir la puerta a analizar la situación actual de este tipo de actividades extraescolares.

Desde el entorno de la nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín, han confirmado la intención de abordar este asunto. De hecho, este lunes ya se produjo un primer contacto entre la administración y los cinco sindicatos con representación en la Mesa Sectorial, en la que se sientan CSIF, CGT, CC.OO, STEA y UGT, en una reunión en la que se trataron varios conflictos abiertos, entre ellos la situación de las salidas extraescolares.

La polémica se ha intensificado tras la imputación de dos docentes del IES Ítaca por un presunto delito de homicidio imprudente relacionado con el fallecimiento del estudiante durante el viaje escolar realizado en Bélgica en 2022. Ambos serán juzgados en la Audiencia Nacional.

Muchos profesores consideran que actualmente asumen una responsabilidad excesiva durante este tipo de actividades y denuncian que no existe una cobertura legal suficientemente clara ante accidentes graves o situaciones imprevistas. Aseguran que no están en contra de las excursiones o intercambios, que consideran importantes para la formación y convivencia del alumnado, pero sí reclaman una mayor protección jurídica.

El caso del IES Ítaca ha intensificado un debate que llevaba tiempo presente en numerosos centros educativos, aunque ahora ha cobrado una dimensión mucho mayor. Lo que comenzó como decisiones puntuales en algunos institutos se está extendiendo por buena parte de la enseñanza pública aragonesa.

Las suspensiones buscan mostrar apoyo a los profesores investigados, pero también reflejan el malestar de muchos docentes ante la responsabilidad que implica organizar actividades fuera del aula. Mientras tanto, su continuidad queda en manos de cada centro, de cada departamento e incluso de cada profesor, en un contexto marcado por la incertidumbre y el temor a posibles consecuencias legales.

Listado actualizado centros que han suspendido las salidas extraescolares: