Detenido el dueño de una óptica de Zaragoza por contratar créditos rápidos por valor de más de 32.000 euros con datos de sus clientes
Utilizaba la documentación y cuentas bancarias de clientes de su establecimiento para formalizar las financiaciones ficticias
La Policía Nacional ha detenido al propietario de una óptica de Zaragoza como presunto autor de varios delitos de estafa y falsedad documental, tras detectar la contratación fraudulenta de créditos rápidos utilizando datos personales de clientes de su establecimiento.
La investigación se inició después de que hasta siete personas denunciaran en diferentes dependencias policiales de Zaragoza la existencia de préstamos y financiaciones a su nombre que nunca habían solicitado.
Las pesquisas desarrolladas por los investigadores permitieron determinar que el detenido, aprovechando el acceso a la documentación personal y bancaria de sus clientes, había formalizado hasta 12 créditos rápidos con distintas entidades financieras para supuestas compras de productos de óptica que nunca llegaron a realizarse.
Según las investigaciones, esta persona utilizaba además teléfonos prepago para efectuar las contrataciones y posteriormente, las cuotas de los préstamos eran cargadas en las diferentes cuentas de los perjudicados.
Los agentes de la Policía Nacional comprobaron igualmente que, en algunos casos, el investigado realizaba falsos concurso o promociones desde el propio establecimiento con el objetivo de conseguir que los clientes facilitaran sus números de cuenta bancaria, datos que posteriormente eran utilizados para domiciliar los pagos de los créditos.
El importe total defraudado asciende a un total de más de 32.000 euros.
El pasado martes 12 los agentes procedieron a su detención, siendo puesto a disposición judicial horas después, quedando en libertad con cargos tras ser oído en declaración.
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