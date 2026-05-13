El juez del caso Forestalia avala unas diligencias solicitadas por Vox que Samper pidió nulas
El magistrado ratifica las informaciones requeridas al Departamento de Medio Ambiente, al Inaga, a Sarga y a Tragsatec
El magistrado que instruye el caso Forestalia ha avalado la práctica de unas diligencias contra las que Fernando Samper y los hermanos Pérez Águeda habían presentado un recurso de nulidad, precisamente, una serie de informaciones que el juez ha requerido al Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, al Inaga, a Sarga y a Tragsatec. Son unas diligencias que solicitó la acusación popular de Vox y que adoptó el juez instructor en un auto fechado el 19 de abril, las cuales acaba de refrendar en otro auto dictado el 9 de mayo al considerar que la información obtenida "con base" al informe del SEPBLAC es válida.
Al Departamento de Medio Ambiente y Turismo, por ejemplo, se le había requerido para informar de la fecha de cese de Ana Cristina Fraile como jefa de gabinete del Consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y de la fecha de nombramiento y cese de su marido, Alberto Pavón Freire, como jefe del Área Técnica IV de Gestión de la Información del Inaga. Al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental también se le había requerido cierta información sobre los expedientes del Clúster del Maestrazgo: los criterios para asignar los expedientes a consultoras, cuáles fueron estas consultoras externas, los contratos licitados o las declaraciones de compatibilidad, entre otras.
A Sarga y Tragsatec
A la Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (Sarga) le solicitó los encargos de ejecución recibidos del Inaga en relación con los expedientes de proyectos de energía eólica del denominado Clúster del Maestrazgo, así como las declaraciones de compatibilidad o conflicto de interés con la entidad promotora realizados por los técnicos de Sarga que emitieron informes de consultoría ambiental. Igualmente pidió a la empresa pública Tecnologías y Servicios Agrarios (Tragsatec) que informara de los encargos de ejecución recibidos del Inaga referidos a proyectos de energía eólica del denominado Clúster del Maestrazgo. Documentación e información, toda ella, relacionada con un total 20 parques eólicos y una decena de empresas promotoras.
En este último auto, además, el juez instructor recuerda que, "por criterio de prudencia y por no afectar a la buena marcha de la instrucción", no informará de la eventual inhibición de la causa hasta que se resuelvan todas las incidencias procesales. "Una vez resueltas en el sentido que sea, quede senado el procedimiento para la eventual inhibición a la plaza de Instrucción que se entienda competente", expone.
Suscríbete para seguir leyendo
- La discoteca de un pueblo de Zaragoza que solo duró dos fines semana: 'Fue una invasión, se agotó el agua y el tabaco de todo el lugar
- Zaragoza Alta Velocidad mueve ficha para impulsar el mayor rascacielos de la ciudad: podría llegar a 150 metros con 440 viviendas libres
- Abre en Zaragoza un nuevo gimnasio 24 horas con biblioteca y comedor
- El Real Zaragoza que cambiará de arriba abajo y la sacudida en la propiedad de la SAD
- Empieza la construcción de 640 pisos para jóvenes en Miralbueno y Rosales del Canal por menos de 600 euros al mes: estas son las condiciones para solicitarlas
- Se aproxima una masa de aire polar: vuelve el cierzo a Zaragoza acompañado de un desplome de las temperaturas
- El segundo radar de tramo más largo de España ya está activo en la AP-68 a una hora de Zaragoza
- Adiós a la baliza v-16: la enmienda por la que su uso es 'opcional' y 'vuelta a los triángulos' y 'chalecos