Explota la caldera de una industria química en La Zaida
El fuego se ha autoextinguido, aunque ha provocado una enorme columna de humo
Susto en la localidad zaragozana de La Zaida. Los bomberos de la Diputación de Zaragoza han intervenido en la tarde de este miércoles en la explosión de una caldera en una empresa química del municipio. El aviso ha sido recibido poco antes de las 18.00 y hasta alli se han desplazado efectivos de bomberos de la Diputación de Zaragoza con una autobomba y un vehículo ligero.
El fuego originado por la explosión se ha autoextinguido y los bomberos han trabajado especialmente para acabar con la gran cantidad de humo registrada.
Debido a las características de la explosión no ha sido necesario activar ningún protocolo especial aunque en un principio, una vez recibido el aviso se han provisto los medios necesarios por si hubiese hecho falta. En estos momentos un equipo de bomberos continúa en el lugar de retén a la espera de que baje la temperatura.
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