La lucha contra el fuego en Aragón se moderniza

La lucha contra los incendios forestales se ha modernizado en Aragón. El Gobierno de Aragón ha reforzado su dispositivo para la prevención y extinción de incendios forestales Infoar con una unidad de drones con tecnología térmica y georreferenciación para mejorar la detección de puntos calientes y la gestión del territorio. La inversión total en la unidad de drones asciende aproximadamente a 15.000 euros. De esta cantidad, más de 12.800 euros corresponden al último dron adquirido.

La incorporación de una unidad de drones equipada con dos aeronaves no tripuladas al dispositivo Infoar supone un avance claro en la capacidad de análisis durante el incendio, en la reducción de la incertidumbre durante las operaciones y en la mejora de la seguridad del conjunto del dispositivo.

Como ha informado el Gobierno de Aragón, la unidad está compuesta por 16 profesionales entre agentes para la protección de la naturaleza (APN) y técnicos de los servicios provinciales de Medio Ambiente y Turismo, de la Dirección General de Gestión Forestal y de la empresa pública Sarga.

La nueva unidad de drones está integrada en la Operadora de Emergencias de Aragón (Odear), lo que permite su plena coordinación dentro del sistema autonómico de emergencias. Además, los miembros del equipo han recibido formación específica en seguridad a través de la UNED y mantienen colaboración con el equipo Pegaso de la Guardia Civil de Teruel, especializado en operaciones con drones.

Desde el punto de vista técnico, el uso de sistemas aéreos no tripulados supone una mejora sustancial en la vigilancia y análisis del comportamiento del fuego, especialmente en fases críticas como la liquidación. Los drones facilitan observar con precisión zonas inaccesibles desde tierra y, entre otras funciones, detectar reactivaciones.

El equipo opera actualmente con dos drones, uno de ellos de reciente adquisición. Ambos cuentan con sistemas de georreferenciación, y el segundo incorpora además cámara térmica infrarroja, lo que amplía de forma significativa sus capacidades de análisis en incendios forestales. Asimismo, se han adquirido baterías adicionales con el objetivo de aumentar la autonomía de vuelo y mejorar la operatividad en intervenciones prolongadas.

Las imágenes captadas se procesan posteriormente mediante “software” especializado, lo que permite generar información precisa para el análisis operativo. Gracias a esta tecnología, es posible localizar con exactitud puntos calientes, determinar su temperatura y situarlos sobre el terreno con precisión.

Esta información resulta clave para dirigir los trabajos de remate y consolidar la extinción con garantías técnicas, reduciendo el riesgo de reactivaciones.

Los drones son una herramienta clave para observar con precisión zonas inaccesibles desde tierra y detectar posibles reactivaciones.

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Más allá del ámbito estrictamente vinculado a los incendios forestales, el dron ha sido empleado recientemente en la comarca de la Comunidad de Calatayud en tareas de apoyo a la gestión de la biodiversidad. Gracias a su potente capacidad de zoom, se han inspeccionado nidos de aves rapaces protegidas con el objetivo de evaluar su capacidad reproductora sin generar afecciones sobre las especies. Estas actuaciones se han llevado a cabo por personal técnico de la Dirección General de Gestión Forestal junto a APN.