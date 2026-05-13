Trece centros educativos más han decidido hoy cancelar las salidas extraescolares en Aragón: este es el listado completo

Al menos 13 centros educativos más se han sumado durante este miércoles en Aragón al goteo de suspensiones de salidas extraescolares, una medida que sigue extendiéndose por distintos institutos y colegios de Aragón en medio de la preocupación creciente entre los docentes. La situación ha llevado incluso al Gobierno de Aragón a abrir la puerta a revisar cómo se desarrollan actualmente este tipo de salidas. Los últimos en completar la nómina han sido Tiempos Modernos, José Manuel Blecua, Miguel Catalán y Clara Campoamor.

Lo que comenzó con la decisión aislada de uno o dos centros se ha transformado en una cadena de cancelaciones en solidaridad con los dos profesores del IES Ítaca de Santa Isabel investigados por un presunto delito de homicidio imprudente tras la muerte del alumno Mario Conesa en 2022 durante un viaje escolar a Bélgica.

Muchos claustros siguen debatiendo qué postura adoptar y todavía no han tomado una decisión definitiva. Otros centros, como el CPI Valdespartera III y el IES Élaios, han optado por mantener las salidas previstas, aunque reconocen que el debate sigue abierto y que la situación podría revisarse de cara al próximo curso si consideran que no existe un respaldo suficiente por parte de la Administración. De hecho, algunos de los centros han explicado abiertamente que los profesores “tienen miedo” a la hora de plantearse participar en una salida de las instalaciones junto al alumnado.

Hay otros centros que, de momento, han optado por mantener este tipo de actividades durante lo que resta de curso académico, pero que podrían cambiar de opinión si llega el próximo mes de septiembre y no se ha producido ninguna variación normativa que regule las salidas extraescolares.

Desde las direcciones de los centros se insiste en que acompañar a los alumnos es una decisión voluntaria y que ningún docente será obligado a participar. De hecho, se puede dar la situación de que miembros del mismo claustro no compartan la misma decisión. En este caso, y mientras no se produzca ninguna votación vinculante, es cada profesor quien decide.

En apenas una semana, la lista de colegios e institutos que han decidido suspender las actividades extraescolares no ha dejado de crecer y ya está en 59 centros. Detrás de esta medida, además del apoyo a los profesores implicados, también está la petición de una mayor seguridad jurídica para el profesorado cuando participa en actividades fuera del aula.

Estos son todos los centros que han optado por cancelar las salidas extraescolares a fecha de 13 de mayo: