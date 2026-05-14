El Miguel Catalán de Zaragoza suspende las movilidades Erasmus+ con alumnos: “Nuestros socios europeos están escandalizados con lo que pasa en España”

La cascada de cancelaciones de salidas extraescolares en Aragón sigue creciendo tras la imputación de dos profesores por el fallecimiento de un alumno del IES Ítaca de Zaragoza durante un viaje a Bélgica. Uno de los últimos centros en dar un paso adelante ha sido el IES Miguel Catalán, que ha decidido suspender temporalmente las movilidades de grupo del programa Erasmus+ que impliquen desplazamientos de alumnado acompañados por profesores.

La decisión afecta principalmente a las actividades previstas para el próximo curso y llega después de una reflexión interna del equipo Erasmus+ Educación Escolar del centro, que insiste en que no se trata de una suspensión total del programa europeo.

“Son las movilidades con alumnado que implican la salida con profesores. El resto las mantenemos porque se firma un contrato específico en el que el alumno está con una familia. Las del profesorado también las mantenemos”, explican desde el equipo coordinador.

El centro sí mantendrá los intercambios ya iniciados y comprometidos con otros países, como los proyectos Ecopol y Roma, al considerar que no era adecuado interrumpir actividades que ya estaban en marcha con otros socios europeos. También seguirán adelante las movilidades individuales de corta y larga duración, de 15 días y un mes, respectivamente, así como las destinadas al profesorado.

La decisión, sin embargo, supone un duro golpe para un proyectos internacional consolidado del instituto, que participa desde 1999 en la iniciativa Erasmus+ y forma parte de la red europea Europroject, integrada junto a otros 16 centros educativos de distintos países.

“Ya hemos avisado a nuestros socios del proyecto de que no vamos a continuar hasta que no tengamos una protección jurídica. Esto no ocurre en otros países. Nuestros socios europeos están escandalizados con lo que está sucediendo en España”, aseguran desde el equipo Erasmus+. En este sentido, destacan que en Europa no entienden la desprotección de los docentes, algo que no sucede en otros países.

Decisión dolorosa

Desde el instituto subrayan que el fallecimiento del alumno del IES Ítaca les ha afectado “profundamente”, tanto por el impacto humano como por las consecuencias que está teniendo sobre este tipo de actividades educativas. “Creemos firmemente en el valor educativo, humano y transformador del programa Erasmus+ y de todas las actividades complementarias y extraescolares que permiten abrir el centro a Europa, al aprendizaje y a la convivencia intercultural”, señalan.

Aun así, recalcan que este tipo de iniciativas “solo tienen sentido si se desarrollan con todas las garantías de seguridad, protección y acompañamiento adecuadas para alumnado y profesorado”.

El equipo docente insiste en que el problema principal es la falta de cobertura y seguridad jurídica para los profesores que participan en estas actividades. “No se trata de valorar al docente, hay que protegerlo y darle seguridad. Hay que tener en cuenta que no es una función que estemos obligados a desempeñar. Lo hacemos voluntariamente fuera de nuestro horario laboral”, explican.

Además, recuerdan que estas tareas no tienen una remuneración específica y que su única reivindicación pasa por contar con garantías legales. “No estamos pidiendo nada raro. Solo pedimos protección y ejercer nuestras funciones con la seguridad con la que la ejercen otras profesiones”, añaden.

El equipo Erasmus+ del centro reconoce que la decisión ha sido especialmente dolorosa por la trayectoria acumulada durante más de dos décadas. “Estamos deseando poder retomar este proyecto, que llevamos desde 1999. Lleva mucho trabajo y vemos los frutos. Nos ha dado muchísima pena. Ha sido una decisión muy dura y un dilema moral muy importante, pero no podemos jugarnos tanto”, concluyen.

Mientras tanto, el debate sobre la responsabilidad legal del profesorado en actividades fuera del aula continúa extendiéndose por los centros educativos aragoneses, donde cada vez son más los claustros que optan por cancelar excursiones, viajes e intercambios hasta que exista un marco de protección más claro para los docentes.

Apoyo del AMPA

La Asociación de Madres y Padres del centro respalda completamente la decisión del claustro en sus reivindicaciones ante la administración y también se suman a la petición al Departamento de Educación del Gobierno de Aragón que aborde con urgencia la regulación de las actividades extraescolares y complementarias.