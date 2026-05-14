Agentes de la Policía Nacional salvan la vida a un joven de Zaragoza que intentaba suicidarse
Miembros del cuerpo armado en Tarragona fueron alertados por la Jefatura Superior de Policía de Aragón sobre la situación de este hombre
Efe
La Policía Nacional salvó la vida a un joven de Zaragoza que se desplazó hasta Tarragona con la intención de suicidarse arrojándose al mar desde una cala de difícil acceso el pasado 30 de abril, según informa en un comunicado este jueves.
Agentes de la Policía Nacional en Tarragona fueron alertados por la Jefatura Superior de Policía de Aragón de la desaparición de un hombre con antecedentes psiquiátricos que había dejado una nota de despedida para sus familiares en la que les indicaba su intención de quitarse la vida.
Los policías iniciaron un dispositivo de búsqueda y se desplazaron al lugar exacto donde se había establecido el último punto de geolocalización del teléfono móvil del joven, en la cala Roca Plana de Tarragona, una playa recóndita situada en el espacio natural protegido del Bosque de la Marquesa.
Una vez atravesado el bosque, los agentes localizaron al joven en estado semiinconsciente junto a varias cajas de medicamentos antidepresivos y dos botellas de alcohol casi vacías y apenas respondía a estímulos, por lo que solicitaron asistencia sanitaria urgente.
Debido a la imposibilidad de los sanitarios de acceder en vehículo hasta allí, los agentes trasladaron al hombre en brazos hasta una zona de campin próxima, donde recibió asistencia sanitaria. El joven fue trasladado posteriormente al Hospital Sant Pau-Santa Tecla de Tarragona para ser evaluado y tratado por los médicos.
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