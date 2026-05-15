Cae en Teruel un punto de menudeo de hachís que vendía a menores de edad
La Policía Nacional ha detenido a dos mujeres que han sido enviadas a prisión por un presunto delito de tráfico de drogas
La Policía Nacional de Teruel detuvo el pasado 8 de mayo a dos mujeres por un presunto delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas.
La investigación se inició a principios del presente año, tras detectar una posible presencia de entrada de droga a esta ciudad, por parte de dos personas, quienes estarían vendiendo hachís, incluso a menores.
Durante el registro practicado en su domicilio, se incautaron unos 120 gramos de hachís, dinero en efectivo, así como útiles para su distribución y venta al menudeo. Con esta intervención se procedió a la desarticulación de un punto de venta "al menudeo" de hachís, siendo sus destinarios en gran medida jóvenes y menores de edad.
Las detenidas fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, quien decretó su ingreso en prisión.
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