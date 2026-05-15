Otros dos robos en bares de Delicias

El barrio de Delicias, en Zaragoza, continúa siendo un buen cado para los ladrones. Buena muestra de ello dan los dos últimos robos que en la madrugada de este jueves día 15 de mayo sufrieron dos establecimientos hosteleros de Vía Univérsitas, el bar 'Univérsitas', y de la calle Desiderio Escosura, el bar 'Los Navarros'. De ambos bares se llevaron la caja registradora, aunque el peor parado ha resultado ser el bar 'Los Navarros' al guardar "cerca de 400 euros". Y en el primero de los robos constan dos detenidos a quienes se pudo interceptar poco después de que tuvieran lugar los hechos.

A través de las cámaras de videovigilancia se puede comprobar cómo, a las 03.55 horas, un varón encapuchado accedió al bar 'Univérsitas' tras fracturarse la cristalera con la tapa de una alcantarilla. Es un robo en el que también participó un segundo ladrón, quien esperó en la calle mientras su cómplice accedía al establecimiento para cargar la caja registradora. Fueron unos 30 segundos. Y, a pesar de que se dieron a la fuga, una dotación de la Brigada de Seguridad Ciudadana pudo detener a ambos tras avisarles la central de alarmas de lo sucedido.

"Hay mucho robo"

"Hay mucho robo, la Policía me lo dijo ayer por la noche. Y es la tercera vez que me roban desde que abrí hace 7 años", ha explicado a este diario Le, la dueña del bar 'Univérsitas', quien ayer por la mañana puso la denuncia pertinente en la comisaría de Delicias, cuyo Grupo de Policía Judicial instruye el atestado por un delito de robo con fuerza en las cosas. A lo largo de esa misma mañana también se colocó un nuevo cristal.

Esa misma madrugada, en torno a las 01.00 horas, otro bar de este mismo barrio sufrió un robo de similares características. Del bar 'Los Navarros', en la calle Desiderio Escosura, junto a la plaza Roma, se llevaron la caja registradora con unos 400 euros en efectivo según ha asegurado su propietario, también de nacionalidad china. En su caso también cuentan con cámaras de videovigilancia, cuyas imágenes han sido aportadas a la Policía a la hora de analizar la identidad de estos ladrones, quienes fracturaron el cristal con un hierro.