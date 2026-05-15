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A prisión dos mujeres por vender hachís en una vivienda en Teruel

La Policía intervino 120 gramos de hachís

Con esta intervención se ha desarticulado un punto de venta “al menudeo” en el barrio del Ensanche de Teruel.

Con esta intervención se ha desarticulado un punto de venta “al menudeo” en el barrio del Ensanche de Teruel. / EL PERIÓDICO

Agentes de la Policía Nacional en Teruel procedieron a la detención el pasado 8 de mayo, de dos mujeres por un presunto delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas.

La investigación se inició a principios del presente año, tras detectar una posible presencia de entrada de droga a esta ciudad, por parte de dos personas, quienes estarían vendiendo hachís, incluso a menores.

Durante el registro practicado en su domicilio, se incautaron unos 120 gramos de hachís, dinero en efectivo, así como útiles para su distribución y venta al menudeo. Con esta intervención se procedió a la desarticulación de un punto de venta "al menudeo" de hachís, siendo sus destinarios en gran medida jóvenes y menores de edad.

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Las detenidas fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, quien decretó su ingreso en prisión.

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