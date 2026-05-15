El tranvía de Zaragoza atropella a un joven de 20 años en silla de ruedas

Un joven de unos 20 años de edad que circulaba en silla de ruedas ha resultado herido este viernes tras ser golpeado por el tranvía de Zaragoza en la avenida de Las Majas de Goya, a la altura de la parada de Parque Goya. El accidente ha obligado a interrumpir parcialmente el servicio durante cerca de una hora.

El suceso se ha producido poco antes de las 19.00 horas. Según las primeras informaciones, la persona herida, un joven con discapacidad, iba en la silla de ruedas cuando el convoy lo ha alcanzado por causas que se están investigando.

Fuentes consultadas han señalado que el joven permanecía consciente tras el impacto y que ha sido trasladado a un centro sanitario con heridas de diversa consideración.

El percance ha sido algo más aparatoso dado que la silla de ruedas del joven ha quedado debajo del tranvía, una circunstancia que ha dilatado las labores de asistencia y ha retrasado la reanudación del servicio. Los equipos de emergencia han tenido que trabajar durante varios minutos para poder retirarla con seguridad y despejar la vía, una situación que ha obligado a mantener interrumpido parcialmente el servicio mientras se completaban las labores de asistencia y retirada. La persona accidentada ha sido golpeada por el convoy, pero en ningún momento ha quedado atrapado bajo el tranvía.

Hasta el lugar han acudido efectivos de Bomberos de Zaragoza, sanitarios y agentes de la Policía Local, que han atendido al herido antes de trasladarlo a un centro hospitalario. Los efectivos de bomberos han desplazado un furgón de salvamento, una unidad mando y comunicaciones, una ambulancia, un furgón de salvamento y una unidad de personal y carga.

Como consecuencia del accidente, el servicio del tranvía ha quedado interrumpido parcialmente entre las paradas de la Avenida de la Academia y del Campus Río Ebro. La circulación ha recuperado la normalidad alrededor de las 20.00 horas.

La investigación ha quedado en manos de la Unidad Judicial de la Policía Local de Zaragoza, que está tratando de esclarecer las circunstancias exactas de lo ocurrido.