Condenada en Zaragoza por apuñalar en la femoral a su novio tras recibir golpes en la nariz

Una puñalada en la femoral y una nariz fracturada: cuatro años y tres meses de cárcel y dos años de prisión. Son las respectivas condenas que han recaído sobre una joven chilena, Nichole Millaray Balmaceda Montero, y su por entonces novio, Luis Felipe L. M., tras un enfrentamiento que tuvo lugar la madrugada del 22 de diciembre de 2024 en la vivienda en la que ella residía en la calle Rodrigo Rebolledo. Allí se inició una discusión entre ambos en el transcurso de la cual este varón ecuatoriano de 33 años le propinó varios golpes hasta que un buen rato después recibió una puñalada en la femoral que estuvo a punto de costarle la vida.

Así lo entiende la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza tras escuchar a todas las partes en el juicio celebrado el pasado 31 de marzo. De esta forma condena a Nichole Millaray Balmaceda Montero por un delito de lesiones con instrumento peligroso, por el que deberá abonar una indemnización de 99.322 euros a su expareja además de otros 50.058 euros al Sevicio Aragonés de Salud por los servicios médicos prestados. Y es que la puñalada fue muy grave: Luis Felipe L. M. tardó en curar hasta 205 días y, desde entonces, presenta "una cojera visible".

"Desperté con el torniquete de la Policía"

En su caso, el tribunal presidido por el magistrado Alfonso Ballestín le ha impuesto una pena de dos años de cárcel por un delito de lesiones y otros seis meses de cárcel por un delito de maltrato. "Sacó un cuchillo de su muslo derecho, forcejeamos porque ella se puso de pie y vino a por mí... Caímos al sofá y aprovechó para darme una puñalada en la pierna. Desperté con el torniquete de la Policía porque estaba inconsciente", declaró en el juicio este varón, a quien representa el abogado Rafael Ariza.

En cualquier caso, la sentencia recoge que entre ambos se inició una discusión cuando dos amigos se iban a marchar de ese mismo domicilio. Entonces, la joven recibió varios golpes en la nariz y en el cuerpo. En torno a las 05.45 horas, ya solos en la vivienda, Nichole Millaray se armó con un cuchillo de 15 centímetros y le asestó una puñalada en el cuadríceps derecho de tal forma que le tocó la femoral. Las forenses, de hecho, coincidieron en que fue una herida "de entidad grave" que le llevó a pasar dos veces por el quirófano, motivada la segunda intervención quirúrgica por una "serie de complicaciones" como, por ejemplo, "diferentes sepsis".