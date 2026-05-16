Huesca arde de madrugada: nueve contenedores calcinados en menos de una hora

La ciudad de Huesca ha vivido una madrugada muy agitada debido a varios actos vandálicos que han provocado el incendio de hasta nueve contenedores en menos de una hora en distintos puntos del municipio, como han confirmado fuentes del consistorio.

La ciudad oscense se suma de esta manera a la situación que viene arrastrando Zaragoza, donde este tipo de delitos se ha convertido en una práctica relativamente habitual, y donde en los últimos tiempos se han registrado episodios similares, como el sucedido en la madrugada del 14 de mayo en dos calles del barrio de La Almozara, concretamente en Braulio Foz y en Los Diputados.

Las llamas han podido ser controladas gracias a la rápida intervención de los Bomberos de Huesca y al uso de extintores por parte de las patrullas policiales. Ahora mismo, la Policía Nacional mantiene abierta la investigación para tratar de esclarecer lo sucedido y dar con los culpables.

Fuentes del Ayuntamiento de Huesca han señalado que el Servicio de Bomberos ha recibido los primeros avisos entre las 6.22 y las 7.10 horas, tanto a través del 112 como mediante llamadas realizadas por vecinos.

Las zonas afectadas en la quema que se ha realizado en Huesca se encuentran próximas entre sí, mientras que otras están situadas en áreas más alejadas de la ciudad. Los incendios han afectado a contenedores ubicados en las calles Marina Española y Estrecho Quinto, en el sector oeste de la ciudad; Joaquín Costa, en la zona norte; y José Castán Tobeñas y Los Olivos, situadas en el sur de la capital altoaragonesa.

En total, nueve contenedores han quedado calcinados, aunque otros cercanos también han sufrido daños sin llegar a arder completamente. En todos los puntos afectados había vehículos estacionados en las inmediaciones.

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En el operativo participaron dos equipos de bomberos: una autobomba urbana ligera, integrada por un subjefe de intervención y dos efectivos, y una autobomba urbana pesada, con un oficial y tres bomberos. También colaboraron agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional.