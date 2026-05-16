Otro robo más en el zaragozano barrio de Las Delicias: rompen el cristal de una peluquería y se llevan 550 euros

Un nuevo robo ha vuelto a sacudir esta pasada madrugada al barrio de Las Delicias, en Zaragoza. En esta ocasión, los ladrones han actuado en una peluquería ubicada en el paseo de Calanda, donde han roto el cristal del local y se han llevado la caja registradora con unos 550 euros en efectivo.

Los hechos ocurrieron sobre las seis de la mañana. Según las primeras investigaciones del suceso, los autores han utilizado un objeto contundente que tenían al alcance de la mano, como una baldosa o similar, para destrozar el escaparate y acceder rápidamente al interior del local. El método recuerda al conocido como “alcantarillazo”, utilizado en otros robos recientes cometidos en la ciudad, y sobre todo en la misma zona de Las Delicias.

Los agentes han recibido el aviso y una patrulla se ha desplazado hasta el lugar, aunque a su llegada ya no quedaba nadie en la peluquería. El Grupo Judicial de Delicias de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para tratar de identificar a los responsables.

Este nuevo incidente vuelve a aumentar la preocupación entre vecinos y comerciantes de Las Delicias, un barrio que en las últimas semanas viene encadenando robos y actos vandálicos casi de forma constante. Desde mediados del pasado mes abril se han contabilizado más de una veintena de robos de distinta consideración.

En el último mes y medio se han producido numerosas detenciones relacionadas con este tipo de delitos. La Policía Nacional viene trabajando con gran celeridad y han dado con los autores de varios de los robos. De hecho, el perfil más habitual de autores es el de delincuentes multirreincidentes. Sin embargo, muchos de ellos quedan en libertad tras pasar a disposición judicial, ya que en la mayoría de los casos no acaban ingresando en prisión.

La semana está siendo movida en Las Delicias, donde se han perpetrado varios robos más. En la madrugada del pasado 15 de mayo, dos establecimientos hosteleros de Vía Univérsitas, el bar 'Univérsitas', y de la calle Desiderio Escosura, el bar 'Los Navarros', también fueron escenarios de sendos robos. De ambos bares se llevaron la caja registradora. La Policía Nacional pudo dar con los autores de uno de los saqueos.

En estos casos, las cámaras de vigilancia de los establecimientos han sido de ayuda para tratar de dar con estos “amigos de lo ajeno”.