Un misterioso robo en un pub del centro de Zaragoza

La Policía está investigando un robo cometido en la madrugada de este miércoles día 13 de mayo en el pub Iman, en el cruce de las calles Doctor Cerrada y Bernardo Fita. Al parecer, los ladrones se llevaron los cambios de la caja registradora, un robo que la propietaria del negocio descubrió ayer por la mañana cuando se desplazó al establecimiento para prepararlo de cara a la jornada laboral que en este pub se inicia los jueves. Y extraña mucho la forma en la que los ladrones accedieron al colarse en extrañas circunstancias...

Es una investigación que ha asumido el Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Delicias, adonde se instó a la propietaria a trasladarse para interponer la correspondiente denuncia por un delito de robo con fuerza en las cosas. Se trata de un establecimiento que cuenta con cámaras de videovigilancia, unos archivos a los que también se sumarán las imágenes captadas por los dispositivos del entorno, ya que el Ayuntamiento de Zaragoza apostó hace unos años por la instalación de cámaras para frenar los altercados en esta zona de bares.

Investigación abierta

Lo que inquietó a los investigadores fue la forma en la que accedieron al establecimiento, pues la puerta no presentaba signos de haber sido forzada. Por eso se sospecha que pudieron hacerlo por el techo o por alguna otra estancia que comunique con edificios aledaños sin que este punto se haya podido confirmar en estos momentos. En cualquier caso las pesquisas permanecen abiertas al mismo tiempo que agentes de Policía Científica ya han tomado muestras del local.

En el Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Delicias, de hecho, no dejan de tramitarse denuncias por golpes similares en establecimientos comerciales como bares, tiendas de alimentación, tiendas de ropa o papelerías. A lo largo del último mes, por ejemplo, ya se contabilizan más de 30 robos, los últimos de ellos esta misma semana al contabilizarse varios golpes en otros tantos bares del barrio más populoso de la ciudad.