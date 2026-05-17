Cuidado con las reservas de vacaciones: la estafa del verano ya circula por Zaragoza

Con la llegada del buen tiempo y el verano a la vuelta de la esquina no solo aparecen las vacaciones en el horizonte. Los delincuentes tratan de hacer su particular “agosto” en el ámbito digital y se están empezando a incrementar los ciberdelitos. Así, la Policía Nacional de Zaragoza alerta de un incremento de intentos de fraude.

Los delincuentes tratan de aprovecharse así del momento en el que muchas familias organizan sus días estivales, donde la búsqueda por internet de posibles destinos para disfrutar de un merecido descanso es habitual en muchos hogares. “Con la llegada de las vacaciones aumentan las reservas de hoteles, vuelos y alojamientos… y también los intentos de fraude”, alertan desde fuentes policiales.

La razón es que se están detectando SMS que simulan cargos elevados relacionados con plataformas de viajes o reservas, generando urgencia para que la víctima llame a un teléfono o facilite datos bancarios. Es en este punto donde aparecen los timos, dado que en demasiadas ocasiones los usuarios no se paran a pensar en lo que puede estar sucediendo y pican.

En ese sentido, hay que tener en cuenta que los delincuentes pueden llegar a lanzar miles de cebos. Así, la Policía Nacional avisa a quien esté organizando sus vacaciones de que nunca se debe llamar a números incluidos en mensajes sospechosos ni pulsar enlaces ni facilitar datos. “Se debe comprobar siempre posibles incidencias desde la aplicación oficial o la web de la plataforma utilizada y verificar los movimientos directamente con el banco”, apuntan.

Esta no es la primera alerta que lanza la Policía Nacional en las últimas semanas. Los agentes también han detectado un incremento de estafas mediante la modalidad conocida como "vishing", en la que los delincuentes suplantan la identidad de entidades bancarias con el objetivo de obtener datos personales y bancarios.

En estos casos, los estafadores envían mensajes SMS masivos que aparentan proceder del banco de la víctima, alertando de supuestos cargos fraudulentos o accesos no autorizados a sus cuentas.

En este ciberdelito, los agentes han encontrado una novedad, ya que estos mensajes se integran en el mismo hilo de conversación que las comunicaciones legítimas de la entidad bancaria, lo que aumenta notablemente su credibilidad. El mensaje suele incluir un número de teléfono al que se insta a llamar de forma urgente.

Como siempre, la Policía Nacional aconseja desconfiar de mensajes alarmantes que soliciten una actuación inmediata e insta a no llamar nunca a números facilitados en SMS sospechosos. Contactar siempre con el banco a través de sus canales oficiales es esencial para evitar sustos.