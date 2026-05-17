Detenido en Zaragoza tras amenazar a los policías en estado ebrio y mientras la grúa retiraba su coche mal aparcado

Un hombre fue detenido en Zaragoza después de enfrentarse de forma agresiva a una patrulla de la Policía Local mientras la grúa municipal retiraba su vehículo, que estaba mal estacionado e impedía el paso de los servicios de limpieza municipales. Los hechos ocurrieron el sábado, sobre las 10.45 horas, en la calle Torres Quevedo, cuando los operarios municipales habían solicitado la retirada del coche porque dificultaba las labores de limpieza en la zona.

Mientras la grúa realizaba el servicio, el conductor apareció en el lugar, bajo los efectos del alcohol, y comenzó a increpar y amenazar a los agentes, alterando además el orden público. Ante su actitud, los policías procedieron a detenerlo por un presunto delito de atentado contra la autoridad. Posteriormente, fue puesto a disposición judicial.

El fin de semana ha dejado además otras dos intervenciones relacionadas con la seguridad vial en Zaragoza. La primera tuvo lugar a las 6.30 horas del sábado en la calle Valle de Broto, después de que un ciudadano alertara al 092 de la conducción anómala de un vehículo.

Los agentes de la Policía Local interceptaron al conductor y le practicaron la prueba de alcoholemia, que arrojó una tasa de 0,72 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. El hombre fue detenido por un delito contra la seguridad vial y citado para un juicio rápido. El vehículo quedó depositado en dependencias municipales a disposición judicial.

Por otra parte, durante la madrugada de este domingo, en un control preventivo instalado en el Puente de la Unión, la Policía Local comprobó que el conductor de un vehículo carecía de permiso de conducir porque nunca lo había obtenido.

El hombre fue detenido y citado para un juicio rápido, aunque posteriormente quedó en libertad. Además, los agentes denunciaron a la titular del vehículo por permitir que condujera una persona sin autorización legal.