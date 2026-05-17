Herido grave un ciclista de Zaragoza tras sufrir un accidente de carretera en Huesca

Un ciclista de 43 años y vecino de Zaragoza ha resultado herido grave este domingo a primera hora tras sufrir una aparatosa caída cuando circulaba por la carretera HF-22, en el término municipal de Nueno, en la provincia de Huesca. El suceso se ha producido en un entorno del puerto de montaña del Monrepós, en la carretera que conecta las localidades de Arguis con el desvío hacia la zona de Belsué y Nocito.

El siniestro se ha producido sobre las 8.55 horas, en el punto kilométrico 3.200 de esta vía, en sentido descendente. Por causas que ahora se investigan, la bicicleta de carretera que conducía el herido ha volcado sobre la calzada.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado los equipos de los servicios de emergencia, que le han atendido en un primer momento sobre el terreno antes de que el ciclista ha sido tenido que ser evacuado en un helicóptero medicalizado del 112 hasta el Hospital Clínico Lozano Blesa de Zaragoza. El varón ha quedado ingresado con heridas de carácter grave sufridas durante el accidente.

El Equipo de Investigación de Siniestros Viales del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer las causas exactas del accidente.