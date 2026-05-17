Otra noche más de “alcantarillazos” en Delicias: tres robos en apenas una hora y media en Zaragoza

El zaragozano barrio de Delicias ha vuelto a vivir una noche de sobresaltos y saqueos. Si en la anterior madrugada fueron dos los negocios afectados, en esta ocasión han sido tres más los establecimientos que han sido asaltados. De nuevo ha sido con nocturnidad y alevosía. El ruido al romperse los cristales ha alertado a los vecinos de las calles Arias, Barcelona y Pedro II el Católico. En apenas una hora y media se ha producido todo.

El modo de actuación ha sido el mismo en los tres casos. La diferencia en esta ocasión con respecto a fechorías anteriores ha sido la rapidez y cercanía de los negocios. Los asaltos se han producido entre las 5.00 y las 6.30 horas en tres locales próximos.

Uno de los establecimientos afectados es un bar, mientras que los otros dos son comercios. En los tres casos, el método utilizado ha sido prácticamente idéntico. Los ladrones han empleado el conocido como método del “alcantarillazo”: levantar una tapa de alcantarilla para romper el escaparate o la puerta acristalada y acceder rápidamente al interior del local.

La Policía Nacional de Zaragoza está investigando los hechos. Por el momento no es posible saber si los tres robos han sido cometidos por los mismos autores, aunque las primeras investigaciones apuntan a que este tipo de delincuentes suele actuar en parejas. La cercanía entre los negocios afectados y el corto intervalo de tiempo entre los asaltos hacen pensar que podría tratarse del mismo grupo, aunque todavía no hay confirmación oficial.

Por ahora no ha trascendido el valor de los objetos o el dinero sustraído en los tres asaltos.

Los tres locales atacados se encuentran a menos de diez minutos entre sí, lo que refuerza la hipótesis de una actuación coordinada y rápida. Según distintas fuentes, este tipo de robos ha experimentado un importante repunte en Zaragoza en los últimos meses, algo que no es nuevo, dado que hace años ya hubo un repunte de este método de estampar alcantarillas contra los negocios para llevarse distintos botines.

Ladrones multirreincidentes

La investigación policial apunta de nuevo a delincuentes multirreincidentes, un perfil habitual en este tipo de asaltos exprés. Se trata de personas que acumulan numerosos antecedentes y que actúan de forma rápida, especialmente durante la madrugada, aprovechando la escasa presencia de peatones y la menor actividad en las calles.

Fuentes conocedoras de este tipo de robos explican que suelen desplazarse en parejas o pequeños grupos y que buscan locales con accesos acristalados para entrar en cuestión de segundos. Sin embargo, muchos de ellos, a pesar de la celeridad con la que suelen ser apresados por los agentes de la Policía Nacional de Zaragoza, quedan en libertad tras pasar a disposición judicial, ya que en la mayoría de los casos no acaban ingresando en prisión.

El fin de semana está siendo prolífico en cuanto a delitos similares. El sábado, los ladrones actuaron en una peluquería ubicada en el paseo de Calanda, donde rompieron el cristal del local y se llevaron unos 550 euros en efectivo. Además, saquearon por segunda vez una frutería ubicada entre las calles Terminillo y Daroca. Este negocio ya sufrió un asalto hace poco más de un mes.