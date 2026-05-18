Detenido un ladrón multirreincidente por una oleada de ‘alcantarillazos’ en comercios del barrio de Delicias: más de 60 veces arrestado, 17 de ellas este año

Agentes de la Policía Nacional han esclarecido tres robos con fuerza perpetrados en distintos establecimientos comerciales del distrito de Delicias mediante el conocido método del “alcantarillazo”, una modalidad delictiva que consiste en fracturar escaparates y accesos utilizando tapas de alcantarilla y que provoca importantes daños materiales, además de una creciente sensación de inseguridad entre comerciantes y vecinos.

La investigación, desarrollada por el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Delicias, permitió relacionar varios hechos cometidos durante los días 13 y 14 de mayo bajo un mismo patrón de actuación, caracterizado por la rapidez, la violencia empleada sobre los cristales y la sustracción de cajas registradoras.

El primero de los robos tuvo lugar sobre las 23.00 horas del pasado 13 de mayo en un establecimiento hostelero situado en la calle Desiderio Escosura. Un testigo alertó de la presencia de dos individuos merodeando en actitud sospechosa junto al local y, poco después, se detectaron daños compatibles con un robo mediante fractura de cristal. El propietario denunció la sustracción de la caja registradora y de aproximadamente 380 euros en efectivo.

Horas más tarde, en torno a las 5.30 horas del día 14 de mayo, se produjo un segundo robo con fuerza en otro establecimiento ubicado en Vía Universitas. La actuación policial se inició tras recibirse un aviso de la central receptora de alarmas alertando de la presencia de dos personas intentando acceder al interior del comercio.

Las imágenes de videovigilancia permitieron comprobar cómo los autores empleaban nuevamente el método del “alcantarillazo” lanzando una tapa de alcantarilla contra el escaparate para fracturar el cristal. Mientras uno de ellos vigilaba el entorno, el otro accedía rápidamente al interior para sustraer la caja registradora antes de abandonar el lugar.

Dos detenidos

Cuando los indicativos de Seguridad Ciudadana acudían al servicio, localizaron a uno de los sospechosos en las inmediaciones, observando cómo cambiaba bruscamente de dirección al percatarse de la presencia policial. Paralelamente, durante las batidas realizadas por la zona, fue localizado el segundo implicado, recuperándose posteriormente la caja registradora sustraída.

Por estos hechos fueron detenidos dos hombres como presuntos autores de un delito de robo con fuerza, siendo uno de ellos el ahora investigado multirreincidente. Su acompañante pasó posteriormente a disposición judicial, quedando en libertad con cargos.

Las investigaciones posteriores desarrolladas por el Grupo de Policía Judicial de Delicias permitieron además atribuir al principal detenido un tercer robo con fuerza en grado de tentativa cometido en una frutería situada en la calle Castilla. En relación con estos hechos se procedió también a la detención de una tercera persona, que igualmente quedó en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial.

Las pesquisas permitieron determinar además un patrón común en los robos investigados. Los autores actuaban habitualmente de manera coordinada: mientras uno realizaba labores de vigilancia, el otro accedía al interior del establecimiento tras fracturar cristales mediante “alcantarillazo” o forzar otros accesos. El objetivo principal era la sustracción de cajas registradoras y del dinero en efectivo contenido en ellas.

Un historial delictivo especialmente activo

Los investigadores destacan la elevada reincidencia del principal detenido, al que le constan 61 detenciones policiales, 17 de ellas durante estos meses de 2026.

Esta reiteración delictiva, unida a la frecuencia con la que presuntamente comete este tipo de hechos, ha generado una creciente preocupación entre comerciantes y vecinos del distrito, que observan cómo los daños ocasionados en escaparates y establecimientos alimentan la sensación de inseguridad en el barrio.

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El multirreincidente pasó el pasado 15 de mayo a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia, decretando la autoridad judicial posteriormente su ingreso en prisión provisional.